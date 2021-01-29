約翰遜訪問蘇格蘭 施雅晴轟漠視封城令

英國首相約翰遜（Boris Johnson）訪問蘇格蘭，外界預計此行除了為團結全國共同抗疫，亦是回應蘇格蘭民族黨上周宣布計劃立法舉行第2次獨立公投的決定。此行訪問引來蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）批評漠視封城令。

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約翰遜當地時間28日訪問蘇格蘭，期間到訪格拉斯哥（Glasgow）一間醫院實驗室，參觀新冠病毒拭子檢測的化驗流程，除了幫忙拆開樣本紙盒，又與醫護人員及駐守實驗室的軍人對話。

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約翰遜又藉機會回應蘇格蘭民族黨提出的第2次獨立公投指，在英國和蘇格蘭與新冠病毒抗爭時，無休止議論另一場公民投票是不正確，又指脫歐後英國許多地區目前正存在一些初期問題，形容是無法避免，但毫無疑問，長遠來看對蘇格蘭捕漁業非常有利。

蘇格蘭首席部長，同時又是蘇格蘭民族黨黨魁的施雅晴批評約翰遜此次出行，認為他無視目前正實施的封城令，質疑行程的必要性。約翰遜發言人則回應指，出訪並了解及確保抗疫工作是首相拜訪企業、社區和民眾的職責之一。

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