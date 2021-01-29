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【農曆新年】一田賀年食品節　過百款海味珍品低至42折

商業 15:15 2021/01/29

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由1月26日至2月15日，一田舉辦「満福祈願」賀年食品節，超過100款花膠、鮑魚、海參等滋補海味珍品，以低至42折發售。

新年將至，又是時候購買賀年食品。由1月26日至2月15日，一田舉辦「満福祈願」賀年食品節，超過100款花膠、鮑魚、海參等滋補海味珍品，以低至42折發售。

【農曆新年】康城商場新年「特集」　集合特色賀年食品、人氣網店　兼有日本遊樂場DOCODOCO

大團圓、金城、阿一、安記、南北行、好東西等九大品牌，過百款應節參茸海味，都以低至42折於一田超市發售。海味店新星好東西更帶來多款一田獨家優惠新年禮盒套裝458元起，老字號安記挪威花膠、啟泰日本遼參等，則分別可以400元及85折入手。

一田今年特設1000元豐富褔袋，另精選超過40款好禮於一田eShop同步發售。即日起至2月10日，買滿800元即免費送到親友家。推廣期內更設禮券、贈品、抽獎等4大優惠，以滙豐信用卡簽賬至指定金額，即享高達10%回贈。而一田30週年新春大抽獎，更會派300萬YATA-Fans積分及人氣電子產品等30份獎品。

賀年食品年宵市集化身日本神社   

另外，一田特別與6大商場聯手，於荃灣廣場、MOKO、東港城、新都會廣場、YOHO、北角匯加開賀年食品年宵市集，並以日本神社為設計藍本，當中荃灣廣場、新都會廣場及YOHO更設置大型鳥居，讓港人一邊掃賀年心頭好，一邊一圓到日本打卡夢。

 

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責任編輯：蘇穎琪

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