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【樓市熱話】單身男月入2.5萬想買樓 「借盡」銀行+400萬首期 問買650萬樓 VS 400萬樓

股樓投資 14:30 2021/01/29

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不少人的買樓「最佳時機」取決於婚期，為了組織家庭，讓家人有自己的空間，選擇此時「上車」也無可厚非。不過誰說單身不可以「上車」？讓自己有個舒適的容身之所其實也不錯。有位單身網民最近在討論區開帖求助，詢問各位網友意見，有400萬首期請教以自己的月收入，可以問銀行貸款多少，購買什麼「價位」的樓宇，卻引發網友討論，究竟應借盡買「中價」樓，還是FullPay買「上車盤」。

【樓市熱話】父母去世業權怎處理？ 兄弟姐妹反目成仇 網友教路 3招和氣生財：【下一頁

「樓主」表示自己月收入有2.5萬元，預備了400萬首期，「最盡」可以買價值多少錢的樓宇。有網友仔細分析，指樓主的首期算多，因此預計每月1萬元人工可向銀行貸款100萬左右，也就是每月可貸款250萬元，因此可上望650萬樓宇。

樓市調查】逾4成受訪者料未來一年樓價平穩　17%有興趣置業　花旗銀行：市民置業意欲未受到疫情打擊，詳見【下一頁

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不過另外有網民提議買400萬樓宇，Full Pay買樓可能會更輕鬆，不過視乎「樓主」要求的住樓質素和承受財務壓力的能力，因此有不少人都建議買二手樓，令生活更輕鬆，如果你是「樓主」，又會怎樣選擇呢？

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責任編輯：翁嘉陽

 

 

 

 

樓價 上車盤

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