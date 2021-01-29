【私隱保障】蘋果響應資料私隱日　提高用戶透明度及控制權

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蘋果（Apple）日前為響應資料私隱日（Data Privacy Day），發佈《A Day in the Life of Your Data》報告，說明不同公司如何在網站及應用程式追蹤用戶資料。其報告內容旨在解釋公司各項產品的私隱保障功能，以及如何給予用戶更高透明度及更大控制權，從而喚起大眾對保護網上個人資料的關注。
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《A Day in the Life of Your Data》報告可幫助用戶更清楚了解第三方公司，如何在不同的應用程式及網站上追蹤他們的資料，還介紹Apple所提供的工具，令其追蹤狀況更具透明度，並為用戶帶來更多控制權。此外，報告亦揭示，相關活動涉及的範圍廣泛，每款應用程式均包含6個來自其他公司的「追蹤器」。而這些追蹤器唯一的目的，就是用來收集和追蹤用戶及其個人資料。追蹤器所收集到的資料將會被整合、分享及彙集，並用於牟利，推動整個每年價值達 2,270億美元（約港幣17,600億元）的產業。
Apple軟件工程高級副總裁Craig Federighi表示，公司的目標是創製出能夠保障個人資料安全的科技，並深信私隱是基本人權，透過各團隊每日不斷的努力，讓私隱保障植根在公司的產品功能上。
而去年Apple就隨著iOS 14及iPadOS 14推出一系列私隱保障功能，包括增設私隱資訊頁面以及「App追蹤透明度」功能，旨在協助用戶於掌握更多資訊的情況下，保障個人資料的私隱。
責任編輯：施雯雯