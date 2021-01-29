【私隱保障】蘋果響應資料私隱日　提高用戶透明度及控制權

▲ Apple日前為響應資料私隱日，發佈《A Day in the Life of Your Data》報告，說明不同公司如何在網站及應用程式追蹤用戶資料。

蘋果（Apple）日前為響應資料私隱日（Data Privacy Day），發佈《A Day in the Life of Your Data》報告，說明不同公司如何在網站及應用程式追蹤用戶資料。其報告內容旨在解釋公司各項產品的私隱保障功能，以及如何給予用戶更高透明度及更大控制權，從而喚起大眾對保護網上個人資料的關注。

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《A Day in the Life of Your Data》報告可幫助用戶更清楚了解第三方公司，如何在不同的應用程式及網站上追蹤他們的資料，還介紹Apple所提供的工具，令其追蹤狀況更具透明度，並為用戶帶來更多控制權。此外，報告亦揭示，相關活動涉及的範圍廣泛，每款應用程式均包含6個來自其他公司的「追蹤器」。而這些追蹤器唯一的目的，就是用來收集和追蹤用戶及其個人資料。追蹤器所收集到的資料將會被整合、分享及彙集，並用於牟利，推動整個每年價值達 2,270億美元（約港幣17,600億元）的產業。

▲ 全新私隱資訊標籤要求每個應用程式為用戶列出簡單易讀的開發者私隱政策摘要，連 Apple 的app亦不例外。

Apple軟件工程高級副總裁Craig Federighi表示，公司的目標是創製出能夠保障個人資料安全的科技，並深信私隱是基本人權，透過各團隊每日不斷的努力，讓私隱保障植根在公司的產品功能上。

Apple更新私隱頁面内容 保障用戶個人資料

而去年Apple就隨著iOS 14及iPadOS 14推出一系列私隱保障功能，包括增設私隱資訊頁面以及「App追蹤透明度」功能，旨在協助用戶於掌握更多資訊的情況下，保障個人資料的私隱。

▲ iOS、iPadOS及tvOS的全新「App 追蹤透明度」功能會要求應用程式事先取得用戶同意，方可在其他公司的app或網站追蹤用戶資料。

責任編輯：施雯雯