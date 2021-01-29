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【航空告急】聯合國：全球旅遊人次銳減10億　遠超09年金融危機跌幅

股市 14:14 2021/01/29

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UNWTO預期，全球旅遊業或需時2年半至4年方可回復至疫情前水平。（資料圖片）

新冠疫情爆發超過一年，各國實施出入境限制，重擊旅遊行業。聯合國旗下的世界旅遊組織（World Tourism Organization，UNWTO）研究指，2020年對旅遊業是史上最差的一年，全球旅遊人次按年銳減10億、跌幅高達74%，遠超2009年金融危機期間所錄得的4%跌幅。

UNWTO對旅遊業復甦前景仍然審慎，預期全球旅遊業要重返2019年的疫情前水平，或者需時2年半至4年。

機管局2個月內再發15億美元債建三跑｜【下一頁】

UNWTO最新統計顯示，去年環球旅遊業崩潰，所導致的出口總值損失高達1.3萬億美元，較09年金融危機時期的損失高出11倍，同時危及全球共1億至1.2億個旅遊業職位，對尤其是中小型的旅遊公司打擊最深。

國泰危機｜國泰航空發可換股債集資67億元｜【下一頁】

疫情下多國實施嚴格的旅遊限制，包括要求旅客入境須進行強制檢測、隔離、個別更完全禁絕出入境。UNWTO指，當各國都致力採取措施確保跨境旅遊安全，但就認為疫情對旅遊航空業的影響「遠未完結（far from over）」，但相對新冠疫苗面世，對重建消費者信心仍有一定幫助。

UNWTO調查又發現，業界整體對今年行業復甦的預期似乎有所消退，有50%受訪者預期反彈只會在2022年出所，較去年10月訪問的21%更多；另有27%受訪者認為最快今年第3季可有反彈、另有18%預期今年第4季會有反彈。

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編輯：趙穎妍

疫情 機場管理局 旅遊行業 航空 國泰航空 聯合國

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