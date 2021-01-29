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【騰訊700】騰訊視頻《慶餘年》超前點播額外付費　劇迷狀告騰訊勝訴　騰訊需賠償1500元

環球政經 14:18 2021/01/29

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2019年古裝網劇《慶餘年》在內地熱播，於騰訊（00700）旗下的騰訊視頻中累計播放次數高達79億次。有劇迷為追劇購買了騰訊視頻會員服務，不過他花錢後才發現，要提前看劇還需要再付費進行「超前點播」。這位林姓劇迷（下稱「林某」）「付費超前點播」侵犯了騰訊視頻會員的合法權益，於深圳法院狀告深圳市騰訊計算機系統有限公司。近日，深圳市南山區人民法院一審判決，騰訊需賠償林某經濟損失1,500元。

據內地媒體報道，在《慶餘年》熱播期間，騰訊視頻曾推出「超前點播」服務，即在視頻網站會員的基礎上，用戶通過付費提前解鎖最新劇集，可用每集3元的價格點播新集，也可以一次性支付50元在每次更新日多看6集。騰訊視頻推出這項超前點播服務後，在網絡上引發爭議，有部分網民認為做法不合理。

原告林某表示，他2019年3月購買騰訊視頻會員後，在觀看《慶餘年》期間，發現自己作為會員無法觀看已經更新的全部劇集。騰訊視頻在廣告中宣稱的涉案服務協議提供的服務包括熱劇看全集、熱劇提前看、會員免廣告，但在實際提供服務過程中，「熱劇提前看」降級為「免費提前看一部分，付費提前看另一部分」，「廣告特權」變為「會員看定制廣告」，故請求南山區人民法院判令涉案服務協議中，包括超前付費點播內容在內的多個條款無效，並賠償原告經濟損失1萬元。他又認為用戶與騰訊訂立的《騰訊超級影視VIP會員服務協議》，部分條款違反了《中華人民共和國合同法》規定。

【延伸閱讀】2021部署：高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份   料19隻港股有望跑贏大市

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南山區人民法院審理後認為，騰訊視頻的「超前付費點播」模式本身不具違法性，但騰訊在推出該項增值服務時並未給予用戶拒絕該服務的途徑，因此該項變更不對原告發生法律效力。

一審判決確認騰訊用戶協議部首及導言部分中的「雙方確認前述條款並非屬於《中華人民共和國合同法》第40條規定的免除其責任、加重對方責任、排除對方主要權利的條款，並同意該條款的合法性及有效性」條款無效，被告騰訊賠償需原告林某經濟損失1500元，但林某其他訴訟請求被駁回。

 

 

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責任編輯：葉卓偉

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