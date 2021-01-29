【職場熱話】HR被求職者前上司反問引無奈　即用一句KO對方　網民： Resign時有幾多人會直接講原因？

有不少公司企業聘請求職者時，都會例行作資料審查（Reference Check），藉電郵或電話諮詢員工在舊公司的表現，但有時也會來各式各樣的回覆，甚至出現前僱主詢問其員工離職原因。

在人力資源部門工作的Erin向《辦公室日報》投犒，分享最深刻的Reference Check經驗。事源Erin曾發電郵，請求求職者的前上司填寫有關資料，但就換來對方致電，但不是回覆，而是詢問。「Cherry（求職者）去你公司見工呀？佢之前辭職明明係話想休息下㗎喎。」Erin解釋，Cherry離職已近兩個月，或許是已經休息充足；但對方則怪責指，該名員工根本想轉工，直斥當時以休息作為離職理由是謊話，又未有如實相告。

雖然Erin已表明相信Cherry的離職原因，但對方仍然步步迫問，又指不應聘請Cherry，「你哋會想請一個唔老實嘅員工咩？」Erin則問及原因，對方則回答：「梗係離職原因啦！佢喺我哋呢度走都冇講真正原因，咁第日喺你哋度走都唔會講出真相㗎喎，可能兩三個月後又同你講想休息下跟住resign。」

Erin亦再次表明立場：「其實Cherry之前工作都好穩定，每份工都最少兩三年，我覺得無須要太早擔心佢下次離職嘅問題，何況要擔心都係我哋呢邊擔心啫，不如咁，你係咁易剔返我頭先Email過嚟張form先，因為我哋內部需要繼續process。」

網民回應：

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不過，這只是壓軸場面，真正的戲肉便是在Cherry前上司，再一次回電而展開，用一句話引起無奈。「頭先我打咗畀Cherry好多次都冇聽，其實佢有冇向你透露點解要離開我哋公司？」Erin則用一句KO對方：「其實candidate點解要離開，同埋真實原因點解要離開，我覺得唔係好重要，最重要係佢符合我哋公司要求，我做Reference Check都係想清楚candidate提供嘅工作證明係咪正確，例如任職年期啱唔啱？或者你會唔會剔返張form畀我哋先？因為真係等緊。」

該名前上司依然死纏難打，又再進一步追問Cherry的薪酬，但都遭到Erin以私隱為由拒答。前上司則回應：「你都好串喎，你叫我填form又得，我問你Cherry而家個salary又唔得。」Erin則回答：「我好有禮貌喎，絕對冇串呀先生。」

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此故事也引起不少網民共鳴，有人曾因Reference Check失去工作機會，「試過上一份工見證有人被填reference check 衰咗，成份工冇左」，有人則反駁：「個員工企正你面前任你問你唔問，走去問個答你就人情，唔答你就道理嘅人，我出來做嘢廿年都唔明呢個係咩玩法」。

有網民則指Cherry的前僱主無情兼刻薄，又指追問員工離職原因的行為失態，「前上司第一日做人上司？以為逗公司人工拎個心出黎對佢？」、「人哋飛咗你，你就唔好窮追猛打，打爛沙盤問到篤，好嚟好去咪好囉」、「明明唔鍾意自己間公司， resign時有幾多人會直接講原因架？」、「前上司似失戀喎⋯⋯」

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責任編輯：黎淑雯