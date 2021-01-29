唔組新政黨？ 特朗普有份討論共和黨中期選舉對策

前美國總統特朗普卸任後，外界繼續關注特朗普的未來動向，早前盛傳特朗普有意籌組新政黨。不過，特朗普周四與共和黨領袖麥卡錫討論，共和黨有關2022年美國中期選舉的策略。有美國媒體認為，此舉代表特朗普在共和黨仍具影響力。

根據特朗普（Donald Trump）成立的「拯救美國政治行動委員會」（Political Action Committee Save America）所提供的聲明，特朗普及麥卡錫（Kevin McCarthy）兩人討論很多議題，其中一項為如何協助共和黨在2022年重奪眾議院控制權。

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聲明指會面在佛羅里達州的湖海莊園（Mar-a-Lago）進行，雙方都十分友好和真誠。聲明強調，雖然民主黨以微弱優勢保持眾議院控制權，但共和黨候選人的表現較預期好。

之後麥卡錫亦發表聲明承認，特朗普承諾協助共和黨。他亦在聲明中指，民主黨在國會彈劾一名已是平民的前總統，結果只會造成共和黨分裂，呼籲黨內團結。

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會面粉碎特朗普有意建立「愛國者黨」新政黨的說法。《今日美國》分析指，會面顯示特朗普在共和黨內仍有很大的影響力。報道亦引用共和黨最新民調表示，一半的共和黨人認為，特朗普需要在未來當擔黨內的「主角」（major role）。

責任編輯：李俊儀