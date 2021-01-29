【晶片短缺】三星稱全球汽車晶片短缺　將影響手機晶片供應

▲ 三星（Samsung）公開表示，由於汽車半導體需求大，未來將影響智能手機晶片製造進度，或出現延期交貨問題。

近期全球正面臨汽車晶片短缺問題，不少晶片製造商為應對市場需求，紛紛加快汽車晶片產能。最近， 三星（Samsung）公開表示，由於汽車半導體需求大，未來將影響智能手機晶片製造進度，或出現延期交貨問題。

據外媒報道指，為應對汽車晶片短缺問題，最近內地廣汽本田、德國福士（Volkswagen），戴姆勒（Daimler）等車企均宣布減低或暫停生產。報道指出，全球最大晶圓代工廠台積電表示，目前已轉換部分產能，並加速生產汽車所需晶片，以滿足車廠需求。

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三星表示，不少晶圓代工廠為滿足汽車製造商需求，正處於產能滿載情況，更影響接收新訂單的能力。三星指，代工廠生產DRAM及NAND記憶體進度將受到影響，導致智能手機及平板電腦的出貨速度減緩。

報道指出，三星也正考慮緊急擴大汽車晶片產能，由於市場對5G技術及晶片需求強勁，帶動三星去年第四季的淨利潤較去年同期增長26.4％。隨著未來晶片價格不斷上升，2021年三星的半導體業務有望繼續增長。

責任編輯：李寶如