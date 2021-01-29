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【機迷熱話】日本遊戲店囤積大量PS5現貨　拆解滯銷原因

科技 14:00 2021/01/29

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近日有網民發現，日本大阪YODOBASHI CAMERA遊戲店竟囤積大量PS5現貨，隨即引起網友熱烈討論。

自從次世代主機PS5在去年11月推出，全球各地一直處於斷貨狀態，一機難求，香港亦有大量買不到機的苦主。然而，近日竟有網民發現，日本大阪YODOBASHI CAMERA遊戲店竟囤積大量PS5現貨，隨即引起網友熱烈討論。

【機迷熱話】PS5 2020年大勝Xbox Series系列　全球銷量多出接近兩倍

近日有日本網民在討論區發文表示，發現位於大阪梅田的「淀橋相機」遊戲店（ヨドバシカメラ, YODOBASHI CAMERA）堆滿不少數位版PS5現貨，在場目測超過100部機以上，更連日來無人問津，呼籲玩家可以盡快入手。

日本網民發現位於大阪梅田的「淀橋相機」遊戲店堆滿不少數位版PS5現貨，更連日來無人問津。（網上圖片）

雖然在最初開始，不少人都認為其發佈的是假圖，但陸續有其他網民到場確認真偽，結果發現的確有大量存貨，甚至連黃牛也不炒賣。到底是否PS5熱潮已過？有分析指，根據連月來的網上反應，發現玩家出機意向以光碟版為主；而早前「FAMI通」亦有報道指，近日PS5頭10名的實體版遊戲銷售量連主機數目不足一半。雖然還有數位版遊戲，但仍顯示不少主機是沒有落入真玩家手上，而出貨量少、首批遊戲量少及炒風嚴重的問題更令玩家對PS5熱潮冷卻。

日本大阪YODOBASHI CAMERA遊戲店竟囤積大量PS5現貨，在場目測超過100部機以上。（網上圖片）

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【PS5】明年總出貨量有望達1,800萬部　台積電加強7nm晶片供應

不過，原來該店的PS5只供旗下Gold Point Card Plus會員購買，且一個家庭只能購入一部，如早前曾成功訂購則無法再參與是次的限定活動。由於Sony自身存貨尚未能滿足市場需求，早前就有消息指，PS5今年的產量或有望達到1,680萬部至1,800萬部，但其實際出貨量仍需取決於ABF電路板的供應狀況。

責任編輯：施雯雯

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