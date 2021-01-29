【室內設計】55萬元為30年樓齡450呎單位大變身　塌塌米和室融合型格工業風

不少人裝修居所喜愛用「北歐風」或「日式簡約」，皆因屋內主要用色偏暖，也讓人感到精神。不過，若想令居所格外「型格」，有人則喜愛用「工業風」，一般用色都是偏暗，令居所較有現代感。在今次的裝修個案，業主花逾50萬元，聘請室內設計師Andrew設計逾400平方呎單位，把日式和工業風格融入單位。

今次裝修的單位原本是2房一廳的兩口之家，位於堅尼地城城暉大廈，實用面積約450平方呎，裝修工程費用約55萬元。由於業主希望可以把家居塑造成具有日式和工業的風格，於是Andrew便從用色、建材着手。

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傢俬以原木色為主，地板色調偏暗，以及牆身都以白色為主，當中客廳一角的背牆選用水泥質感的牆身，而屋內不同的角落都融入日本文化在當中。同時，在業主希望能浸浴的要求下，他便改動屋內間隔，把浴室和其中一間房的位置改裝成廚房，而浴室則調動到原先廚房的位置，其中一間房被拆除，使客廳變得寬闊。

Andrew在睡房前加設半開放式的和室，以一個深淺木色的鞋櫃，分隔飯廳與客廳的區域，由此塑造1.5房2廳的效果。Andrew表示，設計靈感來自日本人尊重個人空間的文化，即使是在家中，也希望可以劃分不同的私人空間。

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半開放式的和室為日式塌塌米空間，在淺色木材圍邊加上一個小梯階。以為小梯級或會減少儲物空間？其實正正相反，上升的地台可以存放各種物品。此外，小小的和室功能多多，不但可用作成工作空間，又可成為衣帽間；朋友到來時，大家更可坐在麻質蓆上聊天聚會。

在和室旁邊的睡房，最吸晴應是窗台。大部分人都會覺得窗台較難處理，而且會浪費屋內空間，所以大多人也會選擇建設窗台床，不過，Andrew就把這個「令人困惑的位置」設計成小茶室。由於Andrew認為，窗外的海景極佳，便利用木框、木趟窗花和小茶几，造成一個和風的小茶室。

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乍看之下，屋內都是以白色的牆為主，但仔細觀察便會發現，客廳的梳化背牆選用水泥質感的牆身，以木材間出一條條木框，又採用深灰石材質感的地磚。Andrew覺得，這不但模仿日本老宅的木屋結構，同時也可將日式和工業風格融入其中。他又把客廳正上方原有的T型橫樑，以木材包裹，營造出日本屋木橫樑感覺。

圖片及資料由一站式裝修平台「裝修佬」提供

設計公司：am PLUS Designs

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責任編輯：黎淑雯