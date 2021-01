賀錦麗繼女做超模師妹 IG逾31萬人follow (多圖)

美國總統拜登(Joe Biden)及副總統賀錦麗(Kamala Harris)上任後,其家人亦成為傳媒爭相報導焦點。賀錦麗繼女埃拉(Ella Emhoff)在就職典禮上首次亮相,即被美媒認為吸引全場目光。據悉埃拉證實已和模特兒經紀公司IMG Models簽約,繼美國首位青年桂冠詩人戈曼(Amanda Gorman)後,成為美國超模Gigi Hadid師妹。

來自布魯克林的埃拉,年僅21歲,現正就讀紐約Parsons設計學院4年級,就職典禮當日的一身造型,搶去不少媒體鏡頭,更獲國際知名的模特兒經紀公司IMG Models向她招手。

IMC Models旗下有多位知名模特兒,包括美國超模Gigi Hadid及Bella Hadid。該公司繼日前與戈曼簽約後,埃拉亦證實和IMG簽約。

IMG總裁巴特(Ivan Bart )向美媒確認,已向埃拉簽約,認為「埃拉是現今世代的象徵,並流露自然的獨有喜悅感」(Ella communicates this moment in time. There’s a cheekiness and a joy she exudes)。

有兼任模特兒工作的埃拉表示,對於國際知名的IMG經紀公司向她招手感到非常驚訝。她指大多數女生進入模特兒界後,卻對自己身型缺乏自信,經常活在恐懼中,因此埃拉希望籍此打破這種不正常的框架。

作為設計師的埃拉經常在Instagram展示鮮艷奪目的服飾及鉤編服裝,更吸引超過31.5萬名粉絲關注。

