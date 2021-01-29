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賀錦麗繼女做超模師妹 IG逾31萬人follow

環球社會熱點 13:34 2021/01/29

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美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）上任後，其家人亦成為傳媒爭相報導焦點。賀錦麗繼女埃拉（Ella Emhoff）在就職典禮上首次亮相，即被美媒認為吸引全場目光。據悉埃拉證實已和模特兒經紀公司IMG Models簽約，繼美國首位青年桂冠詩人戈曼（Amanda Gorman）後，成為美國超模Gigi Hadid師妹。

「萬艷叢中一點素」 賀錦麗繼女全場最靚搶曬鏡（多圖） 【下一頁】

來自布魯克林的埃拉，年僅21歲，現正就讀紐約Parsons設計學院4年級，就職典禮當日的一身造型，搶去不少媒體鏡頭，更獲國際知名的模特兒經紀公司IMG Models向她招手。

IMC Models旗下有多位知名模特兒，包括美國超模Gigi Hadid及Bella Hadid。該公司繼日前與戈曼簽約後，埃拉亦證實和IMG簽約。

IMG總裁巴特（Ivan Bart ）向美媒確認，已向埃拉簽約，認為「埃拉是現今世代的象徵，並流露自然的獨有喜悅感」（Ella communicates this moment in time. There’s a cheekiness and a joy she exudes）。

拜登戴名錶惹風波 外媒盤點珍藏讚Good taste 【下一頁】

有兼任模特兒工作的埃拉表示，對於國際知名的IMG經紀公司向她招手感到非常驚訝。她指大多數女生進入模特兒界後，卻對自己身型缺乏自信，經常活在恐懼中，因此埃拉希望籍此打破這種不正常的框架。

作為設計師的埃拉經常在Instagram展示鮮艷奪目的服飾及鉤編服裝，更吸引超過31.5萬名粉絲關注。

責任編輯：郭麗明

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