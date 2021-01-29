【BNO移民】已有7千港人獲居英簽證 LOTR將延長

英國放寬國民海外護照（BNO）持有人移民限制，周日（31日）起開放申請居留英國簽證，讓BNO持有人可與其近親申請在英國居住、就學及工作5年，再申請成為英國公民。據英國內政部數據指，已有約7,000香港人成功透過酌情入境（Leave Outside the Rules, LOTR），獲得英國居留簽證。

內政部數據指，由去年7月15日至今年1月13日，約7,000名BNO身份持有人及近親，在英國邊境獲批LOTR。另外，英國亦決定把LOTR計劃延長，以配合新簽證計劃完全數碼化，而憑LOTR入境者毋須立即申請新簽證。

【BNO移民】居英簽證周日起可申請 約翰遜稱感自豪 【下一頁】

BNO持有人及其近親可在周日（31日）下午5時起，於英國政府網站網上申請新簽證，並預約前往北角的申請中心，提供指紋以辦理手續。此申請方法，須於申請獲批後90日內到英國。

而在2月23日開始，BNO持有人及其近親則可透過手機應用程式「英國移民：身分檢查（UK Immigration: ID Check）」辦理手續。此申請方法，則沒有抵英的時間限制。

英媒列十大好做行業 附薪金、職位空缺 【下一頁】

據內政部去年評估，第一年料有12.3萬至15.4萬名BNO身份持有人及其近親申請居英簽證。五年內則共有25.8萬至32.2萬人，料能為英國帶來24億至29億英鎊（約254億至226億港元）的利益。

責任編輯：林嘉莉