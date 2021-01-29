【太空探索】馬斯克旗下SpaceX傳最新估值至少600億美元 歷來最大估值躍升

▲ 外媒報道，SpaceX在最新一輪融資中的估值至少達到600億美元。

特斯拉Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX在最新一輪融資中的估值，或至少達600億美元（約4680億港元），外媒報道，SpaceX已經吸引到足夠的投資者，該輪融資料會在2月完成。知情人士指，交易的細節仍在敲定，SpaceX的估值最多可能達到920億美元（約7020億港元），意味較去年8月融資的估值增長一倍。

報道指SpaceX從去年底開始接洽投資人，並在1月中前將本輪融資的大部分資金額度進行分配，此輪融資對SpaceX每股定價預計將在325美元至350美元之間。

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SpaceX在去年8月曾經融資19億美元，當時對公司的估值為460億美元，由於需求旺盛，SpaceX最終提升了該輪融資的規模。知情人士稱，同樣的情況可能在最新一輪融資出現，預計將是SpaceX歷史上幅度最大的估值躍升。

此外，本次交易也將允許員工等股東出售部分股權，但員工股東必須與經批准的投資者進行匹配，不能將自己的股票隨意出售予其他提出購買的人。

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編輯：陳健婷