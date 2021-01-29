  • 19°C
香港時間 : 2021129日 (五) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電話卡實名制】港府交代電話卡實名登記制　購太空卡須提供身份證資料、每人限購3張（不斷更新）

股市 14:59 2021/01/29

分享：

港府擬推行電話智能卡實名制，下午2時半交代。

港府擬諮詢電話智能卡實名登記制度，商務及經濟發展局局長邱騰華、保安局副局長區志光和通訊事務總監梁仲賢下午2時30分舉行記者會，講解電話智能卡實名登記制內容。本文將緊貼記者會，更新重點消息。

邱騰華交代新例詳情，要求市民購買太空卡時，須提供「身份證上的資料」，包括姓名、出生日期等，以電訊商核對資料，而每人只限購買最多3張太空卡，未成年則需得家長同意。

記者會重點更新

【14：57】商經局指，不會要求收回已發出的電話卡，反而更強調是出售電話卡時登記個人資料。

【14：53】有記者關注為何限制每人最多只可購買3張儲值卡，會否影響電訊商的業務。邱騰華解釋，有參考實際需要、海外經驗，明白港人工作或生活上有需要，未來會待諮詢後所收集的意見再作審視。

【14：51】保安局區志光表示，不法之徙常以非實名的太空卡作不法用途，如電話騙案、上載殘酷對待動物的短片，令破案率偏低；而以太空卡遙控爆炸裝置，則本地以至海外的案例都有，包括美國馬拉松爆炸案、香港灣仔的爆炸案等。

【14：44】被問到新例與國安法是否有關，邱騰華強調立例只為「打擊罪案」。

【14：41】區志光表示，太空卡經常用作偷運人蛇、貶運毒品，並經常用作引爆炸彈裝置，期望儘快實施制度，以打擊罪案。

【14：39】保安局副局長區志光表示，過去3年的電騙案由原本的615宗，增至截至去年11月的1108宗，單計2020年首11個月被騙的款項涉5.6億元。

「猜猜我是誰」電話騙案增至2020年11月的470宗，涉款2400萬元。

【14：38】實名制實施120日內容許電訊商過渡，240日後進行登記，才會正式執行。

【14：35】邱騰華進一步交代，要求市民購買太空卡時，須提供「身份證上的資料」，包括姓名、出生日期等，以電訊商核對資料，而每人只限購買最多3張太空卡，未成年則需得家長同意。

邱騰華強調，個人資料只會儲存在電訊商，若政府機構須索取，須事前申請法庭手令，而電訊商所儲存的資料只包括個人資料，而不會將通話紀錄一併儲存。

【14：33】目前市面上流通的太空卡共有約1,500萬張，佔整體流通的電話卡數量超過一半。

【14：32】邱騰華表示，太空卡的性質由於是毋須實名登記，致令很多不法之徙以此作違法用途。實名制將覆蓋香港電訊商所發出及香港使用的電話卡。

較早前消息

本地流動通訊營運商香港電訊 （06823） 股價最新跌2%，數碼通 （00315） 跌0.2%，和記電訊香港 （00215） 跌1.6%。

 

朋友買左TVC扣稅心郁郁？投資TVC有咩好揀？

相關文章：

【施政報告2020】林鄭月娥：長者兩元乘車優惠逐步轉實名制

【港股實名制】證監會今起諮詢投資者識別制度　最快2022年首季實施

編輯：麥德銘

 

港股 電訊 商務及經濟發展局 邱騰華 香港電訊－SS（06823） 和記電訊香港（00215） 數碼通（00315）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後轉跌200點　騰訊、美團、小米逆市升（不斷更新）

下一篇文章

【快手科技IPO】快手傳獲140萬人認購 凍資1.28萬億、超購逾1200倍（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】微創心通醫療2160今截認購、傳上限定價　孖展錄531億超購211倍
【新股IPO】微創心通醫療2160今截認購、傳上限定價　孖展錄531億超購211倍
【新股IPO】貝康醫療2170今截孖展錄180億、超額認購97倍 機構投資者認購周五提早截止
【新股IPO】貝康醫療2170今截孖展錄180億、超額認購97倍 機構投資者認購周五提早截止
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GME曾跌穿200美元　David Webb晚上發文　料「接火棒」者承受泡沫爆破
【遊戲驛站GME】GME曾跌穿200美元　David Webb晚上發文　料「接火棒」者承受泡沫爆破
【快手科技IPO】快手傳獲140萬人認購 凍資1.28萬億、超購逾1200倍（不斷更新）
【快手科技IPO】快手傳獲140萬人認購 凍資1.28萬億、超購逾1200倍（不斷更新）
【遊戲驛站GME】GameStop盤後反彈6成　券商聯手禁買後又轉軚　Robinhood允許有限度買入（第三版）
【遊戲驛站GME】GameStop盤後反彈6成　券商聯手禁買後又轉軚　Robinhood允許有限度買入（第三版）