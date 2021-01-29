【電話卡實名制】港府交代電話卡實名登記制　購太空卡須提供身份證資料、每人限購3張（不斷更新）

▲ 港府擬推行電話智能卡實名制，下午2時半交代。

港府擬諮詢電話智能卡實名登記制度，商務及經濟發展局局長邱騰華、保安局副局長區志光和通訊事務總監梁仲賢下午2時30分舉行記者會，講解電話智能卡實名登記制內容。本文將緊貼記者會，更新重點消息。

邱騰華交代新例詳情，要求市民購買太空卡時，須提供「身份證上的資料」，包括姓名、出生日期等，以電訊商核對資料，而每人只限購買最多3張太空卡，未成年則需得家長同意。

記者會重點更新

【14：57】商經局指，不會要求收回已發出的電話卡，反而更強調是出售電話卡時登記個人資料。

【14：53】有記者關注為何限制每人最多只可購買3張儲值卡，會否影響電訊商的業務。邱騰華解釋，有參考實際需要、海外經驗，明白港人工作或生活上有需要，未來會待諮詢後所收集的意見再作審視。

【14：51】保安局區志光表示，不法之徙常以非實名的太空卡作不法用途，如電話騙案、上載殘酷對待動物的短片，令破案率偏低；而以太空卡遙控爆炸裝置，則本地以至海外的案例都有，包括美國馬拉松爆炸案、香港灣仔的爆炸案等。

【14：44】被問到新例與國安法是否有關，邱騰華強調立例只為「打擊罪案」。

【14：41】區志光表示，太空卡經常用作偷運人蛇、貶運毒品，並經常用作引爆炸彈裝置，期望儘快實施制度，以打擊罪案。

【14：39】保安局副局長區志光表示，過去3年的電騙案由原本的615宗，增至截至去年11月的1108宗，單計2020年首11個月被騙的款項涉5.6億元。

「猜猜我是誰」電話騙案增至2020年11月的470宗，涉款2400萬元。

【14：38】實名制實施120日內容許電訊商過渡，240日後進行登記，才會正式執行。

【14：35】邱騰華進一步交代，要求市民購買太空卡時，須提供「身份證上的資料」，包括姓名、出生日期等，以電訊商核對資料，而每人只限購買最多3張太空卡，未成年則需得家長同意。

邱騰華強調，個人資料只會儲存在電訊商，若政府機構須索取，須事前申請法庭手令，而電訊商所儲存的資料只包括個人資料，而不會將通話紀錄一併儲存。

【14：33】目前市面上流通的太空卡共有約1,500萬張，佔整體流通的電話卡數量超過一半。

【14：32】邱騰華表示，太空卡的性質由於是毋須實名登記，致令很多不法之徙以此作違法用途。實名制將覆蓋香港電訊商所發出及香港使用的電話卡。

較早前消息

本地流動通訊營運商香港電訊 （06823） 股價最新跌2%，數碼通 （00315） 跌0.2%，和記電訊香港 （00215） 跌1.6%。

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編輯：麥德銘