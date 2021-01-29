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[異動股]赤子城科技發盈喜 料去年收入增最多2 .5倍 認為公司價值被嚴重低估

股樓投資 13:41 2021/01/29

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赤子城科技(09911)公布，截至2020年12月31日止年度的未經審核營運數據，集團社交應用下載量達1.83億次，較去年第三季度末上升約20.4％，社交應用平均月活達約1,136萬；集團遊戲應用下載量達1.52億次，較去年第三季度末上升約23.58％，集團遊戲應用平均月活達約1151萬。截至2020年12月31日止年度，預期集團將錄得總收入約10.5至13.5億元人民幣，按年增長約150％至250％。收入增長主要是由於社交業務的快速發展，包括用戶規模的增長、市場覆蓋的擴大、變現形式的多元化。赤子城中午收報2.71元，升近4%。

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赤子城科技總裁李平於網上會議表示，公司去年第四季的社交產品累積下載量按季增長20％至約1.83億，全年的平均月活躍用戶（MAU）亦達近1200萬。他續指，公司與另一所在美國上市的同類型公司「中東小騰訊」Yalla的用戶規模及活躍用戶人數相比是旗股相當，認為赤子城科技現時的價值是被嚴重低估。　　

李平指出，過去一年公司產品的增長非常可觀，未來的增長空間亦很大，因為公司現時在中東及北非等新興市場有優勢，該地區的人口結構很年輕，亦有很大的人口增長空間，可為公司的收入提供強大的增長動力，另外公司亦正在積極拓展歐美日韓等成熟市場，相信亦可增加公司的用戶規模及收入，對未來發展很有信心，亦看好出海的賽道。

【大行點睇】就地過年對李寧影響有限 續為花旗行業首選  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

赤子城科技（09911） 經濟

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