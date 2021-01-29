【恒大物業】恒大物業斥15億人幣收購寧波市雅太酒店物業　助在管面積超3.8億平方米

▲ 恒大物業（06666）公布周五下午1時起短暫停止買賣。

恒大物業 （06666） 中午停牌，及後公布斥資15億元人民幣收購寧波市雅太酒店物業服務有限公司100%股權。對價將分2年五期支付，最後一期應不晚於2023年4月30日。通過是次收購後，恒大物業指，在管面積將超過3.8億平方米，有助於進一步提升市場佔有率，鞏固規模優勢、行業地位及市場競爭力。

恒大物業停牌前，股價曾高見17.5元，創上市新高，中午收市報17.2元，升10.8%，成交5億元。公司將於下周一（2月1日）恢復買賣。

恒大物業目標全年淨利潤需達到39億元人民幣，詳情看【下一頁】

寧波市雅太酒店物業服務旗下在管項目940個，在管面積超過8,000萬平方米，另有33個城市公服類項目，已完成樓宇物業服務、城市公共服務、社區生活服務三大板塊業務佈局。服務業態包括住宅、5A級建築辦公樓、政府機關和大型企業辦公樓、5A級景區、公眾場館等。

寧波市雅太酒店物業服務去年除稅前淨利潤為1億元人民幣，按年增1.9倍，除稅後淨利潤為7836.8萬元人民幣，同樣按年增1.9倍。

恒大物業表示，目標公司可為集團現有業態類型及業務佈局相互補，鞏固既有優勢地位，產生協同效應，加快公司全業態、全產業鏈佈局覆蓋，創造更大價值空間。

至於同系股份方面，恒大 （03333） 全日跌3.5%，收報14.94元，成交額3.1億元。相反，恒大汽車 （00708） 則升5.9%，收報42.35元，成交3.7億元。

（第二版加入收購公告）

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編輯﹕賴奕羚