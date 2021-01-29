  • 19°C
香港時間 : 2021129日 (五) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情影響】日本8大車廠　去年全球銷量減15.9%

商業 13:21 2021/01/29

分享：

共同社報道，日本８大車商去年全球銷量為23,485,786輛，按年減少15.9%。

新冠疫情下經濟活動停滯，導致日本８大車廠去年全球產量及銷量亦因此而減少。多個車廠銷量更是錄按年雙位數跌幅。

【好想去日本】日本橫濱市「空中纜車」4月開業　花75元直達合味道紀念館等景點

共同社報道，日本８大車商去年全球銷量為23,485,786輛，按年減少15.9%。其中，豐田銷量較上年減少10.5%，為86,92,168輛，是自2009年以來再次出現兩位數減幅。鈴木、大發、馬自達和斯巴魯也均錄雙位數跌幅。

雷諾-日產-三菱聯盟　銷量減23.2%

日產則抑制了利潤率低的車型銷售，也影響銷量減少22.2%至4,029,166輛，出現2000年以來最大減幅。雷諾、日產和三菱組成的三家企業聯盟，合計銷量僅為7,798,919輛，減少23.2%。

產量方面，8大車廠去年全球產量減少17.9%至22,825,343輛，日本國內產量減少16.3%至7,714,847輛。而在去年12月的全球產量回升，按年增長10.5%至 2,272,447輛。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【日本鰻魚】日本擬放寬對台鰻魚苗出口限制 　防止偷捕及走私

【營商策略】綠色環保產品需求增　日本品牌ASICS九成新鞋將改用回收物料

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【好想去旅行】香港品牌聯乘日本傳統匠人　日本工藝產品直送香港
2021/01/23
【好想去旅行】香港品牌聯乘日本傳統匠人　日本工藝產品直送香港
【營商策略】綠色環保產品需求增　日本品牌ASICS九成新鞋將改用回收物料
2021/01/15
【營商策略】綠色環保產品需求增　日本品牌ASICS九成新鞋將改用回收物料
【好想去日本】日本橫濱市「空中纜車」4月開業　花75元直達合味道紀念館等景點
2021/01/15
【好想去日本】日本橫濱市「空中纜車」4月開業　花75元直達合味道紀念館等景點
【日本鰻魚】日本擬放寬對台鰻魚苗出口限制 　防止偷捕及走私
2021/01/14
【日本鰻魚】日本擬放寬對台鰻魚苗出口限制 　防止偷捕及走私
疫情 經濟 銷售 日本 豐田 鈴木 雷諾 三菱 日產

下一篇文章

【晶片荒】台積電等代工廠產能緊張　日本瑞薩電子部分產品改為自行生產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

UA戲院下月底停止營運 K11 Art House　手持現金禮劵如何處理？要親自去退會？
UA戲院下月底停止營運 K11 Art House　手持現金禮劵如何處理？要親自去退會？
【愛的家口罩】Family Mask百家布印花款式口罩含菌量超標12.5倍　品牌其他口罩未有影響仍有售
【愛的家口罩】Family Mask百家布印花款式口罩含菌量超標12.5倍　品牌其他口罩未有影響仍有售
【限聚令】停業令延長14日　美容業：剎停復工準備失預算
【限聚令】停業令延長14日　美容業：剎停復工準備失預算
【遊戲驛站GME】GameStop成全球股市焦點 品牌前身為小型軟體零售店？
【遊戲驛站GME】GameStop成全球股市焦點 品牌前身為小型軟體零售店？
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【香港口罩】本地口罩生產資助計劃　截至去年底採購2.5億個口罩　料平均每個1.39元
【香港口罩】本地口罩生產資助計劃　截至去年底採購2.5億個口罩　料平均每個1.39元