【疫情影響】日本8大車廠　去年全球銷量減15.9%

▲ 共同社報道，日本８大車商去年全球銷量為23,485,786輛，按年減少15.9%。

新冠疫情下經濟活動停滯，導致日本８大車廠去年全球產量及銷量亦因此而減少。多個車廠銷量更是錄按年雙位數跌幅。

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共同社報道，日本８大車商去年全球銷量為23,485,786輛，按年減少15.9%。其中，豐田銷量較上年減少10.5%，為86,92,168輛，是自2009年以來再次出現兩位數減幅。鈴木、大發、馬自達和斯巴魯也均錄雙位數跌幅。

雷諾-日產-三菱聯盟 銷量減23.2%

日產則抑制了利潤率低的車型銷售，也影響銷量減少22.2%至4,029,166輛，出現2000年以來最大減幅。雷諾、日產和三菱組成的三家企業聯盟，合計銷量僅為7,798,919輛，減少23.2%。

產量方面，8大車廠去年全球產量減少17.9%至22,825,343輛，日本國內產量減少16.3%至7,714,847輛。而在去年12月的全球產量回升，按年增長10.5%至 2,272,447輛。

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責任編輯：蘇穎琪