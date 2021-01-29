【智能手機】再有調查報告出爐　華為手機出貨量6年來首次跌出五甲

▲ 根據最新統計顯示，華為的排名已從全球第1跌至第6，落後蘋果等其他競爭對手。

隨著美國一系列的制裁行動開展，不但對華為造成沉重打擊，在去年11月甚至要將其子品牌Honor手機拆售，而其智能手機出貨量亦不斷下降。根據最新統計顯示，華為的排名已從全球第1跌至第6，落後蘋果等其他競爭對手。

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市場研究機構Counterpoint Research和Canalys最近發表手機市場統計報告，顯示三星（Samsung）在去年第4季繼續成為智能手機出貨量一哥，而蘋果（Apple）亦取代華為，成為全球第二智能手機生產商，緊接其後的分別為小米、OPPO和vivo。

▲ Counterpoint Research手機市場統計報告

至於華為，據Counterpoint的報告顯示，其手機出貨量按年下跌21%，而他們在去年第4季的排名更是過去6年中，首次跌出五甲。不過，憑著中國消費者的支持，華為尚能在去年保住智能手機整體出貨量的第三位。而華為的衰弱反而造就小米在國際市場的擴張，其去年整體出貨量較前年增加17%；不過增長速度最快的智能手機品牌則是Realme，比2019年增幅高達65%。至於Apple，Canalys指由於大部份iPhone，特別是iPhone 12系列，都是在去年第4季出貨的，其按年增長亦有3-5%。

▲ Canalys 手機市場統計報告

雖然Samsung仍然是全球最暢銷的智能手機製造商，但兩份研究報告均表明，其智能手機業務的市場份額正在下跌。Canalys和Counterpoint表示，與2019年相比，其去年的出貨量下降14%。但出貨量仍然較第二位的Apple多約5,000萬部，不過其差距似乎正在縮小。分析指，Samsung與Apple在高階市場爭持激烈，而中階市場則被中國手機品牌步步進逼。

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總括而言，不同機構的報告均認為，去年的整體智能手機市場銷量，與2019年相比出現明顯下降。Canalys報告指出，其出貨量下降7%，而Counterpoint報告則為下降了10%，後者指，這個情況無可否認應歸咎於新冠疫症大流行的影響，不少地區都需要鎖國封城，嚴重影響智能手機的銷售，不過出貨量已在去年下半年開始逐漸回升。

責任編輯：施雯雯