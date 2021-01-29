【醫藥股】國務院公布藥品集採制度化意見書 藥明生物半日升近4%

▲ 國務院辦公廳周四（29日）晚上發佈《關於推動藥品集中帶量採購工作常態化制度化開展的意見》。

醫藥股今早股價造好，受早前盈喜消息帶動，藥明生物 （02269） 早段升逾5%，至中午收市，藥明生物報111.4元，升3.8%。

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其他醫藥股亦持續走高，康方生物 （09926） 升7.1%，報53.8元；發盈警的康希諾生物 （06185） 升4.6%，報248.4元；藥明康德 （02359） 升3.8%，報189.2元；信達生物 （01801） 升3.6%，報90.1元。

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國務院發佈《關於推動藥品集中帶量採購工作常態化制度化開展的意見》

國務院辦公廳周四（29日）晚上發佈《關於推動藥品集中帶量採購工作常態化制度化開展的意見》（以下簡稱《意見》），擬加快落實全國統一開放的藥品集中採購市場，並完善以市場為主導的藥品定價機制。

《意見》對於參與藥品集採的藥品、企業和醫療機構均列出明確規定。

在參與集採的藥品裡面，《意見》要求重點將基本醫保藥品目錄內用量大、採購金額高的藥品納入採購範圍。

對於參與集採的企業和醫療機構，《意見》要求所有公立醫療機構必須參與藥品集採，而已取得集採範圍內藥品注冊證書的上市許可持有人原則上均可參與。

此外，《意見》亦進一步落實藥品集採的配套政策，擬進一步完善藥品集採預付機制，並要求所有公立醫療機構必須統一醫保藥品的分類和代碼，統一藥品採購信息的標準。

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編輯﹕賴奕羚