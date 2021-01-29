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【大行點睇】就地過年對李寧影響有限 續為花旗行業首選

股樓投資 12:26 2021/01/29

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花旗發表研究報告指，繼續視李寧（02231）及滔博（06110）為行業首選，並維持李寧的「買入」評級。該行指，內地政府鼓勵民眾就地過年，預示著三線城市的總體消費狀況不佳，但李寧的低端消費城市門店較同業少，所以料今年春節旅遊模式對其銷售影響較小。

【滔搏6110】股東折讓最多5%配股 滔搏失守配售股下限價  詳情請看[下一頁]

花旗指，市場擔心三線城市的冬季運動類商品零售疲弱，以及部分品牌可能出現渠道庫存問題，使內地運動服裝公司股價最近持續疲弱。李寧在冬季運動服裝和裝備方面的敞口非常有限，預期今年受冬季運動減少的影響較小，料集團去年第4季線下渠道零售銷售額按年仍有兩位數增長。

【阿里巴巴9988】馬雲旗下雲峰基金減持1.46億股阿里健康 套現近40億元  詳情請看[下一頁]

李寧管理層認為，未來仍有足夠空間進一步改善渠道庫存的老化問題，並有信心在收入強勁反彈的情況下，2021財年的零售折扣將正常化。

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撰文 : 趙家盈

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