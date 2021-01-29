【資金緊張】隔夜回購利率創兩年新高　拖累股市回落主因？

今周人民銀行持續進行資金淨回籠的操作，至周四（28日）累計淨回籠超過5,500億元人民幣，拉動資金成本上揚。

【遊戲驛站GME】羅賓漢創辦人回應「限買令」 指全為保護客人及公司，請按【見下頁】

周四（28日），上交所質押式國債隔夜回購利率（GC001）一度升至9.99%，創逾兩年新高，反映市場流動性全面收緊。

事實上，無獨有偶，今周A股也遭遇較大調整，上證指數由周一（25日）收市的3624點，最多跌至周四的3496點。本來，市場一直憧憬央行在春節前會維持寬鬆的流動性環境，現在看來，顯然跟預期有很大落差，隨着市場利率上揚，高估值股份可謂首當其衝。

【滔搏6110】股東折讓最多5%配股 滔搏失守配售股下限價，請按【見下頁】

例如，寧德時代（深：300750）已連跌多日，累計跌幅超過1成。貴州茅台（滬：600519）亦一度跌穿2,100元人民幣。

有分析指，當局強調「不急轉彎」並不代表「不會轉彎」，意味市場沒有必要有充裕流動性，然而目前利場利率處於高位，短期或會適量投放，避免流動性過緊。

【延伸閱讀】2021部署：高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛