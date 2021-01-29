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今日推介九毛九 | 宏利、藥明、恒生中國企業、雅生活及中金最新部署（立即觀看）

股市 12:50 2021/01/29

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恒生指數中午收報28652點，升101點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介九毛九 （09922） ，另亦會分析宏利金融-S （00945） 、藥明生物 （02269） 、恒生中國企業 （02828） 、雅生活服務 （03319） 及中金公司 （03908） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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