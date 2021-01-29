【遊戲驛站GME】Robinhood急集資逾10億美元　由散戶至愛變眾矢之的、CEO：須符財務要求（第二版）

▲ 券商准沽不准買GME等股份，Robinhood行政總裁Vlad Tenev辯稱保護公司和客戶利益

遊戲驛站GameStop（美：GME）散戶挾淡倉事件，美國多家券商周四突然聯手限制客戶買入GameStop等股份，令相關股份加劇波動。有份限制投資者買入的券商Robinhood曾為美國散戶所偏好，於事件後反成眾志之的，行政總裁Vlad Tenev發聲明稱，Robinhood暫停部分投機股票買賣，是保護Robinhood及數百萬客戶的最大利益，增加在結算所存款後會「盡最大可能讓投資者重新買賣」。

Tenev聲明，Robinhood作為經紀公司，需要遵守多項財務要求，包括證券交易委員會（SEC）的淨資本要求和結算所的存款要求。

他續指，部分財務要求會因市場波動而變化，在當前環境尤其顯著，「這些要求的存在是為了保護投資者和市場，我們有責任認真遵守這些規定，包括我們周四所採取的措施也是為了這個目的」。

外電引述消息指，Robinhood急從現有投資者集資逾10億美元，包括紅杉資本、Rabbit Capital ，報道指加碼入股投資者持股有望增加，Robinhood 計劃年內新股上市。Robinhood暫未證實消息。

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券商聯手限制「准沽不准買」GME等股票，昨日美股亂象可見【下一頁】

彭博社則引述消息指，Robinhood至少動用數億美元的信貸額度，其貸方包括摩根大通和高盛等大行，Robinhood未有置評。

Tenev解釋，公司沒有流動性問題，但為了盡可能向客戶提供不受限制的環境，因此取用有關的銀行貸款額度，在合理範圍內最大限度地增加必須存入清算所的資金。

Robinhood於周四限制約13家熱門美股，他重申周五將放寬相關股份的交易限制。

雖然Tenev以經紀行資本要求解釋限制，但事件後成為不少用戶狠批對象，枉稱為鋤強扶弱的「羅賓漢（Robinhood）」。

事實上，經紀行處理客戶資產有不少監管要求，當涉及孖展借貸融資買賣時，即使經紀行要求客戶按金，預留股份價格轉向時有空間追收孖展、斬倉，但若果股價急速向下，仍可能損及自身資本。

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編輯：麥德銘