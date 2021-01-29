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【農曆新年】康城商場新年「特集」　集合特色賀年食品、人氣網店　兼有日本遊樂場DOCODOCO

商業 11:51 2021/01/29

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港鐵旗下「The LOHAS康城」在農曆新年呈獻「康盛年年新春特『集』」，集合多個特色品牌及新潮應節食品攤檔。除此之外，全球首間日本海外分店「室內・冒險之島DOCODOCO」亦會進駐 The LOHAS康城。

【農曆新年】新地旗下三商場推新春優惠　消費指定金額送商場現金券

 The LOHAS康城「康盛年年新春特『集』」的攤檔集合了各類型新潮、健康的賀年食品及禮品，適合大家準備家中全盒。各類食品包括加拿大的「無添加」果汁軟糖、本地品牌NEBU手工鳥結糖等。 送禮新意首選則有小型賀年盆栽、意大利松露禮盒、本地手工果蜜茶等。

此外，「The LOHAS Collect」期間限定專區內多個本地品牌亦有提供多款別具特色的賀年商品，包括Ah Ma Recipe的「阿嫲時光曲奇禮盒」 、Twinkie Cookies 的新年限定曲奇禮盒等。

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日本先進遊樂場落戶康城

The LOHAS康城亦於牛年引入佔地近5,000呎的矚目新店「室內・冒險之島DOCODOCO」，是來自日本最先進的兒童室內遊樂場，更是首次設立海外分店。該遊樂場結合最新數碼技術及實體兒童遊樂設施，例如感測技術和即時動態捕捉技術，提供多種互動遊樂體驗。當中包括八大冒險遊戲：

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【社企疫市危機】調查：9成社企生意額跌　促港府推保就業、消費券支援

【農曆新年】Klook推賀年盆菜年糕低至2折　逢周四及日搶88元大利是

責任編輯：葉泳珊

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