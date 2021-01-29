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【牛津疫苗】德國不建議為65歲或以上接種 因缺數據支持

環球社會熱點 11:42 2021/01/29

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歐盟預計本周決定是否批准使用英國牛津疫苗。德國政府周四（28日）發表聲明，建議不要為65歲或以上長者接種牛津疫苗，因欠缺數據作評估。負責生產牛津疫苗的阿斯利康（AstraZeneca）則回應指，根據其研究數據支持，可為65歲或以上長者接種牛津疫苗。

德國內政部發表聲明，指德國疫苗委員會（STIKO）目前缺乏足夠數據，評估牛津疫苗對65歲或以上長者的有效性。因此疫苗委員會建議牛津疫苗，只為18-64歲的人士提供接種。

斥阿斯利康如「豬肉舖」 歐盟拒牛津疫苗先到先得 【下一頁】

阿斯利康發言人隨即回應，指牛津疫苗最新的臨床分析數據，對65歲或以上長者的有效率提供足夠的支持。歐洲藥品管理局預計將於當地時間周五（29日），決定是否批准牛津疫苗在歐盟範圍使用。

本周早前德國有兩間媒體引述當地官員報道，指牛津疫苗對長者的有效率分別為少於10%及8%。阿斯利康隨即發表聲明，指報道完全錯誤。

牛津疫苗工廠外發現可疑包裹 員工一度疏散 【下一頁】

德國疫苗委員會的建議，出現在正值歐盟與阿斯利康在疫苗供應上出現爭執之際。阿斯利康早前表示需要向歐盟延付疫苗，但同時未能給出據說服力解釋，令歐盟大為不滿，更直指阿斯利康做法猶如豬肉店，甚至警告或會收緊疫苗出口規定。英國首相約翰遜（Boris Johnson） 則呼籲歐盟冷靜處理事件。

責任編輯：李俊儀

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