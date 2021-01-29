【摺疊手機】三星擬供應柔性屏幕予第三方手機生產商　小米、OPPO摺機或於下半年面世

▲ 最近有消息指，螢幕供應商Samsung Display有意向三星手機部門以外的其他手機生產商，開始供應柔性屏幕面板。

近年來，三星（Samsung）一直積極擴大摺疊手機市場。最近更有消息指，螢幕供應商Samsung Display有意向三星手機部門以外的其他手機生產商，開始供應柔性屏幕面板，希望藉此推動摺機普及化。

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據南韓媒體ETNews報道，Samsung將在今年通過出售柔性屏幕面板予其他手機生產商，藉以擴大其可摺疊顯示屏的業務。有指該企計劃供貨約1,000萬塊予第三方廠商，預料首批使用這批柔性屏幕的摺機將於今年下半年面世。

報道又指，多間中國智能手機製造商已開始與三星進行洽談，希望向其購買柔性屏幕，當中包括小米和OPPO。雖然Samsung在過去兩年都有摺機銷售市場，但都主要集中在Samsung、華為和Royale，而小米和OPPO這兩個中國品牌的摺機款式始終不及Samsung。

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為了進一步開拓柔性屏幕市場，Samsung Display需要通過吸引更多廠商加入，推出更多不同款式的摺機，並且加入一些創新的元素和使用方案。隨著摺疊手機的需求不斷增長，Samsung已推出Galaxy Z Fold和Z Flip兩款摺機系列；而近日亦有傳聞指，蘋果計劃明年推出可摺疊iPhone，進一步擴大市場地位。

責任編輯：施雯雯