  • 18°C
香港時間 : 2021129日 (五) 12:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【摺疊手機】三星擬供應柔性屏幕予第三方手機生產商　小米、OPPO摺機或於下半年面世

科技 11:24 2021/01/29

分享：

最近有消息指，螢幕供應商Samsung Display有意向三星手機部門以外的其他手機生產商，開始供應柔性屏幕面板。

近年來，三星（Samsung）一直積極擴大摺疊手機市場。最近更有消息指，螢幕供應商Samsung Display有意向三星手機部門以外的其他手機生產商，開始供應柔性屏幕面板，希望藉此推動摺機普及化。

【摺疊手機】三星計畫2021年專注推摺機　取代Galaxy Note系列

據南韓媒體ETNews報道，Samsung將在今年通過出售柔性屏幕面板予其他手機生產商，藉以擴大其可摺疊顯示屏的業務。有指該企計劃供貨約1,000萬塊予第三方廠商，預料首批使用這批柔性屏幕的摺機將於今年下半年面世。

報道又指，多間中國智能手機製造商已開始與三星進行洽談，希望向其購買柔性屏幕，當中包括小米和OPPO。雖然Samsung在過去兩年都有摺機銷售市場，但都主要集中在Samsung、華為和Royale，而小米和OPPO這兩個中國品牌的摺機款式始終不及Samsung。

【CES 2021】最創新手機名單　邊款電競、摺機榜上有名？

【摺疊手機】傳蘋果正測試旗下首款摺疊手機　最快於2022年面世

為了進一步開拓柔性屏幕市場，Samsung Display需要通過吸引更多廠商加入，推出更多不同款式的摺機，並且加入一些創新的元素和使用方案。隨著摺疊手機的需求不斷增長，Samsung已推出Galaxy Z Fold和Z Flip兩款摺機系列；而近日亦有傳聞指，蘋果計劃明年推出可摺疊iPhone，進一步擴大市場地位。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【CES 2021】最創新手機名單　邊款電競、摺機榜上有名？
2021/01/11
【CES 2021】最創新手機名單　邊款電競、摺機榜上有名？
【摺疊手機】傳蘋果正測試旗下首款摺疊手機　最快於2022年面世
2020/12/30
【摺疊手機】傳蘋果正測試旗下首款摺疊手機　最快於2022年面世
【摺疊手機】Vivo摺機設計專利曝光　疑參照三星支援手寫筆
2020/12/17
【摺疊手機】Vivo摺機設計專利曝光　疑參照三星支援手寫筆
【摺疊手機】三星計畫2021年專注推摺機　取代Galaxy Note系列
2020/12/15
【摺疊手機】三星計畫2021年專注推摺機　取代Galaxy Note系列
【智能手機】摺機大戰明年開展　下半年5品牌參戰包括三星Google
2020/12/12
【智能手機】摺機大戰明年開展　下半年5品牌參戰包括三星Google
流動裝置 Samsung 小米 華為 Oppo 智能手機 iPhone

下一篇文章

【變形輪椅】助長者殘疾人士便利出入　城大生團隊研發　融機械人技術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【社交移民潮】WhatsApp全球流失數百萬用戶　Telegram推更新容許匯入WhatsApp聊天記錄
【社交移民潮】WhatsApp全球流失數百萬用戶　Telegram推更新容許匯入WhatsApp聊天記錄
【Facebook社交移民】Mewe App繁體中文版登場！簡單幾步即可轉換
【Facebook社交移民】Mewe App繁體中文版登場！簡單幾步即可轉換
【資料外洩】Facebook用戶電話號碼外洩　再經Telegram機械人出售
【資料外洩】Facebook用戶電話號碼外洩　再經Telegram機械人出售
【安心出行App】周四恢復部份公共服務　政府：前往政府大樓或辦事處需用「安心出行」
【安心出行App】周四恢復部份公共服務　政府：前往政府大樓或辦事處需用「安心出行」
【智能手機】蘋果iPhone 12熱賣上季銷量創新高　華為大跌逾四成
【智能手機】蘋果iPhone 12熱賣上季銷量創新高　華為大跌逾四成
【網絡安全】網絡勒索軟件攻擊致IKEA突然停業　專家：宜即時向有關機構通報
【網絡安全】網絡勒索軟件攻擊致IKEA突然停業　專家：宜即時向有關機構通報