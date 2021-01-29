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【國會暴亂】AOC驚爆侵粉議員幾乎令她被殺 籲引咎辭職

環球社會熱點 12:10 2021/01/29

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美國前任總統特朗普支持者造成國會暴亂事件餘波未了。美國民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）批評特朗普忠實支持者、共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）於暴亂中「試圖想殺死我」（trying to get me killed） 。AOC更直言希望克魯茲辭職。

逾3萬人退出共和黨 暴亂事件掀退黨潮 【下一頁】

美國證劵商Robinhood因限制散戶買賣GameStop等多款股票交易異常的股票，AOC於Twitter表示將會就Robinhood行為向議會提出要求調查，其帖文獲得克魯茲留言贊同。

不過，AOC卻在Twitter向克魯茲開火，表示歡迎和其他抱持共同想法的共和黨人就Robinhood問題上合作，除了克魯茲。她點名斥責克魯茲於國會暴亂事件「幾乎令我被殺」（You almost had me murdered），表示不希望與克魯茲有任何合作，直言想他辭職。

AOC續批評，指克魯茲於國會暴亂後，沒有以議員身份向國會警察等工作人員致以慰問及歉意。ACO早前曾指在國會暴動當日，與某些議員身邊的感到不安，形勢有些議員的行徑恐令她被傷害。

歐盟斥特朗普 對民主造成不可挽回傷害 【下一頁】

克魯茲其後亦還擊，指AOC的帖文會引起兩黨不滿，甚至會影響國家和諧。

事實上，克魯茲被視為特朗普忠實支持者，早前亦曾希望推翻亞利桑那州的大選結果，在國會投下反對票。AOC亦多次公開不滿克魯茲，並要求他就國會暴亂事件辭職，否則將逐他出參議院。

責任編輯：郭麗明

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