【國會暴亂】AOC驚爆侵粉議員幾乎令她被殺 籲引咎辭職

美國前任總統特朗普支持者造成國會暴亂事件餘波未了。美國民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯(Alexandria Ocasio-Cortez,簡稱AOC)批評特朗普忠實支持者、共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)於暴亂中「試圖想殺死我」(trying to get me killed) 。AOC更直言希望克魯茲辭職。

美國證劵商Robinhood因限制散戶買賣GameStop等多款股票交易異常的股票,AOC於Twitter表示將會就Robinhood行為向議會提出要求調查,其帖文獲得克魯茲留言贊同。

不過,AOC卻在Twitter向克魯茲開火,表示歡迎和其他抱持共同想法的共和黨人就Robinhood問題上合作,除了克魯茲。她點名斥責克魯茲於國會暴亂事件「幾乎令我被殺」(You almost had me murdered),表示不希望與克魯茲有任何合作,直言想他辭職。

AOC續批評,指克魯茲於國會暴亂後,沒有以議員身份向國會警察等工作人員致以慰問及歉意。ACO早前曾指在國會暴動當日,與某些議員身邊的感到不安,形勢有些議員的行徑恐令她被傷害。

克魯茲其後亦還擊,指AOC的帖文會引起兩黨不滿,甚至會影響國家和諧。

事實上,克魯茲被視為特朗普忠實支持者,早前亦曾希望推翻亞利桑那州的大選結果,在國會投下反對票。AOC亦多次公開不滿克魯茲,並要求他就國會暴亂事件辭職,否則將逐他出參議院。

責任編輯:郭麗明