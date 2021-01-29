維港靚景餐廳名氣廊Flame戀戀情人節二人套餐 2月7日前預訂兩位$780起兼送暖暖毛毯乙份

期間限定 新春“Flame to Gather” 套餐 外賣自取8折優惠

名氣廊Flame 戀戀情人節二人套餐

法國派倫微甜汽泡酒

水煮龍蝦配海膽醬茴香蓉

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素蟹餅配香梨莎莎茴香蓉

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甜薯濃湯伴松子脆煙肉

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甜薯濃湯伴松子脆芝士

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慢煮砵酒和牛臉頰肉伴芹菜根蓉

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焗三文魚慕絲澳洲鰽魚柳配牛肝菌忌廉

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鮮蝦帶子櫻花蝦水耕西洋菜燴飯

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黑松露野菌新豬肉意大利雲吞

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歌劇院蛋糕伴白朱古力草莓紅桑莓醬

咖啡或茶



靚景餐廳名氣廊Flame坐擁無敵維港海景，今個情人節特別推出四道菜二人套餐，讓您與另一半在這甜蜜的日子共享各款精緻明火佳餚; 餐廳首先送給每對情人法國派倫微甜汽泡酒，為浪漫升溫! 細味醉人一刻同時，品嚐清新開胃的頭盤水煮龍蝦配海膽醬茴香蓉，鮮艷奪目的賣相已非常吸引人、餐湯甜薯忌廉湯伴松子脆煙肉或脆芝士層次豐富香濃、主菜可選擇慢煮砵酒和牛臉頰肉伴芹菜根蓉、三文魚慕絲焗石班魚柳配牛肝菌忌廉、鮮蝦帶子櫻花蝦水耕西洋菜燴飯或適合素食人士的黑松露野菌新豬肉意大利雲吞。由即日起至2月7日於好氣Fun網上訂座，更可享早鳥優惠及BiB BiB Family暖暖毛毯乙份，為摯愛預留最美好的浪漫回憶。

戀戀情人節二人套餐

供應日期：2021年2月14日 12:00 - 14:30 或 15:00 - 17:30

原價： $1,080

2月7日於好氣Fun網上訂座優惠：$780 /兩位 (12:00 - 14:30) ; $880 /兩位 (15:00 - 17:30)

及免費獲贈BiB BiB Family暖暖毛毯乙份（價值$516）

詳情及訂購：https://www.towngasavenue.com/tc/whats-happening/valentines-day

禮品數量有限，送完即止。

新春“Flame to Gather” 套餐

頭盤

「撈喜」 沙律配胡麻醬

(可持續煙三文魚、煙火腿、蛋、甘荀、溫室青瓜、燈籠椒、雅枝竹、車厘茄及子薑)

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燒烤拼盤*

德國鹹豬手及法國春雞

(伴蘆筍、粟米、蕃茄及新薯)

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意粉及燴飯

黑松露黃金粟米新豬肉通粉

鮮蝦龍蝦汁燴飯

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甜品

名氣甜品拼盆

(迷你芝士蛋糕、手工泡芙、馬卡龍、朱古力蛋糕)

奉送精選氣泡酒一支

農曆新年當然要同至愛的家人一起過節吃得豐富團團圓圓，名氣廊Flame推出期間限定 新春“Flame to Gather” 套餐，適合3至4人享用，外賣自取可享8️折優惠! 打頭陣有色彩十足意頭菜 「撈喜」，寓意大家新一年都充滿歡喜快樂；燒烤拼盤有德國鹹豬手配法國春雞燒烤拼盤，以明火烤焗分外香口: 還有黑松露黃金粟米新豬肉通粉及鮮蝦龍蝦汁燴飯，惹味非常; 最後慢慢細味包括手工泡芙、馬卡龍、迷你芝士蛋糕的精緻甜品拼盤；套餐更奉送精選汽泡酒乙支，讓大家更盡興地迎接新一年!

新春“Flame to Gather” 套餐 （3至4位用）

供應日期：即日至2021年3月12日 (請於一日前於好氣Fun預訂，2月12至14日除外)

原價： $1,198

外賣自取優惠價：$958（8折優惠）

詳情及訂購：https://www.towngasavenue.com/tc/whats-happening/cny-takeaway

另可加$488升級 "燒烤拼盤" 至 "烤原隻乳豬配蘋果燒汁 (3千克)"



關於名氣廊Flame

餐廳坐擁維港廣闊海景，顧客可以近距離欣賞西九和中環的迷人日落景致，絕對是平日品嚐美食及下班後「歡樂時光」的好去處。

地址：九龍尖沙咀中港城第1座平台1號

電話：2367 2713

網址: www.towngasavenue.com

Facebook: www.facebook.com/TowngasAvenue

Instagram: www.instagram.com/towngas_avenue

（資料由客戶提供）