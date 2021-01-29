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【防疫抗疫基金】「健身中心資助計劃」2月8日截止申請　至今200宗已獲批

商業 11:18 2021/01/29

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「健身中心資助計劃」將於2月8日截止申請。

政府在新一輪「防疫抗疫基金」下設立的「健身中心資助計劃」將於2月8日（星期一）截止申請。當局表示，至今已批出200宗申請，呼籲有意申請資助的合資格健身中心應盡快遞交申請。

【防疫抗疫基金】商經局夥商界推2項實習計劃　每個職位最高資助額1萬元
 
民政事務局已委託中國香港體適能總會協助推行計劃。計劃於1月8日起接受申請。截至1月28日，已收到逾1 300宗申請，其中200宗申請已獲批，並已獲發放共200萬元的資助。
 
根據計劃的申請指引，合資格的健身中心指在香港擁有固定地址及獨立營運的處所，而其主要及實質業務為在該處所提供運動器械或器材以供使用或就改善體能，包括健體、舞蹈、瑜伽、普拉提或伸展運動及武術，提供建議、指導、訓練或協助。

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責任編輯：蘇穎琪

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