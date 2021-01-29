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【科技巨頭】Tim Cook砲轟社交媒體操作不當　蘋果、Facebook衝突再升溫

環球政經 17:13 2021/01/29

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美國科技巨頭Apple（AAPL）、Facebook（FB），近期因為用戶隱私及廣告政策問題頻繁交火。本周三（28）Apple行政總裁Tim Cook在一個有關數據隱私的研討會上，毫不留情批評社交媒體存在極端話和錯誤信息，還批評部分手機App利用算法收集了太多個人資訊，並優先發布陰謀論於暴力煽動內容。雖然並未直指Facebook，但這番話卻火藥味十足，料將激化兩間公司之間的矛盾。

外界分析Cook此舉是在為即將推出的新功能做辯護，據悉Apple計劃於今年春季推出「應用程式追蹤透明」（App Tracking Transparency）功能，讓用戶自己選擇是否允許應用程式追蹤數據。根據數據研究公司Tap Research的調查顯示，有85%的受訪者表示，如果可以自行選擇，他們不會允許應用追蹤。

朱克伯格：蘋果是未來重要競爭對手

一旦失去用戶數據，極度依賴廣告業務的社交媒體將首當其衝受到影響。Facebook早前已經多番對Apple的新政策表示不滿，認為這將會影響其廣告投放，根據Facebook上季財報，該公司上季度收入按年大增三成至280億美元，當中有271億美元來自廣告收入，一旦蘋果修改iOS私隱設定，勢必打擊FB業務。

Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）周三在業績會上直言，明年公司將面臨來自廣告投放和監管機構的雙重壓力，並強調蘋果將是未來重要的競爭對手。他指責蘋果正利用其平台主導地位，通過干擾Facebook其他開發者的運作，來加強自身優勢，同時影響了那些依賴定向廣告接觸客戶的中小企業。

【新聞有價】澳洲要求向新聞業「課金」 Facebook、Google強硬回應【下一頁

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撰文 : 李勝男

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