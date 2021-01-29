品牌授權相關法律複雜　列清條款免遭損失

品牌授權成功的前提，在於被授權品牌交易一定要在版權、商標權、業務範圍、授權使用、利潤分成、質量標準、業務細節及信息分享等重要法律的保護下進行；部分授權交易更涉及財務安排及財務法規。香港專利師協會主席陸地博士表示品牌授權的法律問題非常複雜，企業應交由專業人士如律師處理。

授權商與被授權商之間的聯繫是知識產權，他們的合約就說明了雙方的法律關係，然而在商業合作上有很多不同形式的授權，合約的條文可以千變萬化。陸地博士提醒企業，如果重視合作，便不應為了節省一時的開支而自行修改一般的標準合約，應交由律師草擬合約，以保障合作雙方的權益，避免出現爭議。

簽約前需做好盡職審查

「合約需要將雙方合作的原意清楚列明，例如授權範圍、授權年份、是否獨家授權、授權產品的種類等方面，雙方均需要清楚說明。」陸地博士提醒企業在選擇律師時可以考慮以下幾點︰擁有處理知識產權經驗、對合同有充分了解、擁有知識產權盡職審查經驗。陸地博士指，本港擁有這方面經驗的律師足夠應付市場需要，企業可循香港律師會及香港專利師協會轉介。

知識產權盡職審查對企業合作尤為重要，意指在授權商與被授權商開始合作關係前，需要調查雙方的權益。陸地引用福斯汽車收購勞斯萊斯一例說明︰「福斯汽車在收購勞斯萊斯工廠過程中，並不了解原來工廠並不擁有商標；商標由勞斯萊斯股份有限公司擁有，並將商標通過授權合同交予福斯汽車的競爭對手。可見律師團隊在進行知識產權盡職審查時有所缺漏，將會為企業帶來災難性結果。」

▲ 香港專利師協會主席陸地博士。

分清授權與特許經營權

國際知名的企業在處理授權問題時尚有錯漏，中小企業更不應忽視品牌授權的法律問題。陸地博士指，知識產權細分為授權和特許經營權兩類，中小企最容易混淆的是授權與特許經營權之間的分別。「特許經營權是指商業模式，例如連銷快餐店麥當勞就是其中一個例子，而授權則是指商標、專利等的使用。」

此外，中小企對於知識產權認知不足，同樣令他們容易陷入法律糾紛。陸地博士舉例指，中小企擁有很多很好的創意，然而有部分中小企在商品開發的階段，被合作生產的公司盜用創意，更搶先註冊了專利而求助無門。他解釋箇中的原因︰「中小企誤以為創意是受到保護，然而創意並不受到法律保護，需要將創意變為實物並登記知識產權，才能受到法律保護。」

陸地建議中小企管理人員主動加強自身對知識產權方面的了解。他舉例，知識產權署舉辦的「知識產權管理人員計劃」提供基礎知識產權相關知識，而香港生產力促進局與香港專利師協會舉辦的「知識產權法證書課程」，則提供更進一步的專業培訓。

除此以外，想要增加知識產權相關知識，亦可以留意業界舉辦的不同工作坊，例如亞洲授權業協會主辦的一系列「品牌授權及知識產權」工作坊。最新一場工作坊正正圍繞品牌授權及知識產權的法律問題，邀請了多位法律專家詳細解釋法律如何保障授權商或被授權商的利益、律師在品牌授權和知識產權方面擔當的角色等議題，更會探討在中國進行知識產權授權的流程和法律實務。

工作坊（三）︰品牌及品牌授權︰法律篇

日期：2月5日（星期五）

時間：下午2時半至5時半

地點：香港理工大學N001講室

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