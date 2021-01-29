  • 18°C
香港時間 : 2021129日 (五) 12:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米股價】雷軍：小米正式發佈隔空充電技術 小米升逾3%

新經濟追蹤 11:09 2021/01/29

分享：

小米雷軍宣佈，正式發佈隔空充電技術。

小米 （01810） 創辦人、董事長雷軍在社交平台宣佈，今日正式發佈自研隔空充電技術，並率先在小米11上實現。「未來的充電方式是怎樣？也許一進家門，不需要任何充電線、充電底座，無論將手機揣在兜里還是拿在手上，都能實現自動隔空充電。」

小米今早股價造好，截至11時05分，升3.4%，報30.3元，成交22億元。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

目前小米隔空充電技術，可實現數米半徑內，單設備5瓦遠距離充電。多設備也可以同時充電（每台設備均支持5瓦），甚至異物遮擋也不降低充電效率。

小米表示，自研隔空充電擁有17項技術專利，技術核心在於空間定位和隔空能量傳輸。自研的隔空充電樁內置5個相位干涉天線，可以對手機進行毫秒級空間定位，精準探測手機位置。144個天線構成的相位控制陣列，通過波束成形將毫米波定向发射給手機。

蘋果上季出貨創紀錄重返世界第一，小米印度續稱冠，請按【下一頁】

而在手機端，小米也自研了天線陣列的小型化設計，內建「信標天線」和「接收天線陣列」。信標天線通過低功耗方式在空間場內廣播位置信息，14根天線組成的接收天線陣列，將充電樁发射的毫米波信號，通過整流電路轉化為電能，實現隔空充電體驗。

小米又指，不久後自研隔空充電技術還可為智能手表、手環等穿戴設備隔空充電。未來客廳，音箱、台燈等小型智能家居產品，都可以實現無線供電，徹底擺脫電線束縛，真正實現客廳無線化。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】

贏總值超過HK$10萬獎品，立即參加「選股擂台」爭霸戰！

相關文章：

【小米股價】小米1810門店重整惹加盟商維權 小米：專營店模式即將謝幕

編輯：陳健婷

港股 小米集團－W（01810） 雷軍

上一篇文章

【遊戲驛站GME】券商准沽不准買　Robinhood辯稱保護公司和客戶利益

下一篇文章

【新股IPO】北京昭衍新藥擬下周進行上市前預演 計劃集資最多46億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手科技IPO】快手今截認購　錄近4900億孖展滙豐佔2000億、超額465倍（不斷更新）
【快手科技IPO】快手今截認購　錄近4900億孖展滙豐佔2000億、超額465倍（不斷更新）
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160今日認購　孖展錄531億、超購211倍
【新股IPO】微創心通醫療2160今日認購　孖展錄531億、超購211倍
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GME曾跌穿200美元　David Webb晚上發文　料「接火棒」者承受泡沫爆破
【遊戲驛站GME】GME曾跌穿200美元　David Webb晚上發文　料「接火棒」者承受泡沫爆破
【新股IPO】貝康醫療2170今截孖展錄180億、超額認購97倍 機構投資者認購周五提早截止
【新股IPO】貝康醫療2170今截孖展錄180億、超額認購97倍 機構投資者認購周五提早截止