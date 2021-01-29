【小米股價】雷軍：小米正式發佈隔空充電技術 小米升逾3%

▲ 小米雷軍宣佈，正式發佈隔空充電技術。

小米 （01810） 創辦人、董事長雷軍在社交平台宣佈，今日正式發佈自研隔空充電技術，並率先在小米11上實現。「未來的充電方式是怎樣？也許一進家門，不需要任何充電線、充電底座，無論將手機揣在兜里還是拿在手上，都能實現自動隔空充電。」

小米今早股價造好，截至11時05分，升3.4%，報30.3元，成交22億元。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

目前小米隔空充電技術，可實現數米半徑內，單設備5瓦遠距離充電。多設備也可以同時充電（每台設備均支持5瓦），甚至異物遮擋也不降低充電效率。

小米表示，自研隔空充電擁有17項技術專利，技術核心在於空間定位和隔空能量傳輸。自研的隔空充電樁內置5個相位干涉天線，可以對手機進行毫秒級空間定位，精準探測手機位置。144個天線構成的相位控制陣列，通過波束成形將毫米波定向发射給手機。

蘋果上季出貨創紀錄重返世界第一，小米印度續稱冠，請按【下一頁】

而在手機端，小米也自研了天線陣列的小型化設計，內建「信標天線」和「接收天線陣列」。信標天線通過低功耗方式在空間場內廣播位置信息，14根天線組成的接收天線陣列，將充電樁发射的毫米波信號，通過整流電路轉化為電能，實現隔空充電體驗。

小米又指，不久後自研隔空充電技術還可為智能手表、手環等穿戴設備隔空充電。未來客廳，音箱、台燈等小型智能家居產品，都可以實現無線供電，徹底擺脫電線束縛，真正實現客廳無線化。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】

贏總值超過HK$10萬獎品，立即參加「選股擂台」爭霸戰！

相關文章：

【小米股價】小米1810門店重整惹加盟商維權 小米：專營店模式即將謝幕

編輯：陳健婷