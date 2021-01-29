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【BNO VISA】英國BNO LOTR計劃1月31日起接受網上申請　2月23日起可用手機程式辦理

Hot Talk 11:04 2021/01/29

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2020年7月15日至2021年1月13日期間，約7,000名持BNO港人及其受養人透過LOTR入境英國。

BNO VISA終於來了。英國政府宣布，將於1月31日（周日）起，開放讓持英國國民（海外）護照（BNO）的香港人申請BNO居留簽證，相關持有人可於2月23日起，透過手機應用程式掃描護照辦理，毋須到簽證申請中心。英國政府已決定延長「特許入境許可（LOTR）」至今年3月底，而用手機應用程式的申請人沒有抵英時間限制，可自行決定何時出發。

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英國政府表示，新簽證履行英國政府對港人的歷史和道德承諾，批評中國政府實施《港區國安法》，違反根據國際法作出的承諾。

下月23日可用手機App申請

合資格港人可於周日（31日）香港時間下午5時（英國時間早上9時）起，於英國政府網站申請特別簽證，並預約到北角的簽證申請中心提供指紋，以辦理手續。

英國政府公布的方案亦指出，將於2月23日起，開放手機應用程式予持BNO港人，以及其持BNO、香港特區護照或歐洲經濟區（EEA）附生物特徵護照的合資格家屬，屆時可使用手機應用程式，掃描其附生物特徵的護照，即可完成申請，整個過程可在家完成，今次是英國政府首次容許非EEA公民透過手機應用程式申請。

美銀﹕BNO移民潮可引致香港今年走資2800億元【下一頁】

7000港人已透過LOTR入境英國

英方稱，2020年7月15日至2021年1月13日期間，約7,000名持BNO港人及其受養人透過LOTR入境英國。英國政府亦已決定容許合資格港人以「太空人」模式移民，BNO持有人不需要即時申請循「5+1」途徑居留，父或母其中一方可留在香港工作，並由另一半帶同子女先行赴英，但在獲得定居身份前的5年逗留要求，須於落地入境英國後才開始計算。

根據英國最新的「5+1」政策，BNO持有人和合資格家屬可以到英國居住、讀書和就業，五年後可以申請居留，一年後就可以申請入籍。

除了移民醫療附加費以外，申請5年期BNO居留簽證的費用為每人250英鎊（約2,658港元），申請人亦可申請逗留30個月，費用為每人180英鎊（約1,913港元）。

相關文章：【反制BNO】林鄭月娥：行會無討論BNO議題　受不合理制裁不可能不理

編輯：吳敏芳

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