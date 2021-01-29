【新股IPO】Coinbase計劃上市　將成美國首間上市加密貨幣交易平台

▲ 全球最大加密貨幣平台Coinbase周五（29日）發表公告，該交易所計劃透過直接上市（DPO）的方式在美國進行上市。

全球最大加密貨幣平台Coinbase發表公告，Coinbase計劃透過直接上市（DPO）的方式在美國上市，將成為首家公開市場的加密貨幣交易平台。

Coinbase擬美國上市，估值至少80億美元，詳情可看﹕【下一頁】

據公告內容，Coinbase將按照A類普通股的直接上市計劃，在美國尋求上市，預計將依照美國證券交易委員會（ SEC）的S-1註冊表格進行上市程序。此前，Coinbase已在去年12月17日宣佈，已以保密方式向SEC遞交S-1表格，現時正等待SEC完成審查程序。

Coinbase於2012年成立，截至去年12月31日，Coinbase平台上資產已超過900億美元，註冊用戶超過4300人。

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編輯﹕賴奕羚