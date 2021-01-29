【遊戲驛站GME】羅賓漢創辦人回應「限買令」 指全為保護客人及公司

遊戲驛站GameStop（GME）續上演散戶「空軍」大鬥法，惟周四（28日）開市不久後，多間美國本土券商已經限制相關股票交易，部份本港劵商亦因上游劵商為美國券商而受影響，包括富途便發聲明指，因受上游劵商限制，針對GME及AMC的期權交易，客戶只能平倉而不能開倉，相關股票交易也同樣受限，直至收市後的盤後時段亦未能回復正常。

【遊戲驛站GME】著名創投與CNBC主持唇槍舌劍 質問為何只許量化基金不看基本面 卻不容許散戶「點燈」

美國散戶人數最多的劵商羅賓漢（Robinhood），一直以推動投資民主化自居，惟昨日宣布只能沽售、而不能購入GME及AMC等「WSB概念股」後，旋即遭散戶不滿，公司創辦人兼行政總裁Vlad Tenev於收市後接受CNBC專訪，指決定是出於保護公司及客人。

Chamath Palihapitiya質疑華爾街的五大問題（見圖）

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你指，羅賓漢作為劵商，需要遵守很多金融法規，包括美國證券交易委員會（SEC）所要求淨資本要求及結算所的按金金額，公司需要存放很多資金於結算所，而當股份走勢極為波動時，所需的資金也會較波動。

他坦言，未曾看過市場的興趣如此集中在少數股票上，亦認同投資者能交易他們所想的股票。羅賓漢盤後亦表示，容許周五（29日）有限度買賣上述受限股票。另外，大型劵商盈透證劵（Interactive Brokers）亦針對GameStop、AMC及KOSS等股票的期權，只許平倉不許開倉，並限制買賣相關股票。

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