  • 18°C
香港時間 : 2021129日 (五) 12:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲驛站GME】羅賓漢創辦人回應「限買令」 指全為保護客人及公司

股樓投資 11:04 2021/01/29

分享：

遊戲驛站GameStop（GME）續上演散戶「空軍」大鬥法，惟周四（28日）開市不久後，多間美國本土券商已經限制相關股票交易，部份本港劵商亦因上游劵商為美國券商而受影響，包括富途便發聲明指，因受上游劵商限制，針對GME及AMC的期權交易，客戶只能平倉而不能開倉，相關股票交易也同樣受限，直至收市後的盤後時段亦未能回復正常。

【遊戲驛站GME】著名創投與CNBC主持唇槍舌劍 質問為何只許量化基金不看基本面 卻不容許散戶「點燈」

美國散戶人數最多的劵商羅賓漢（Robinhood），一直以推動投資民主化自居，惟昨日宣布只能沽售、而不能購入GME及AMC等「WSB概念股」後，旋即遭散戶不滿，公司創辦人兼行政總裁Vlad Tenev於收市後接受CNBC專訪，指決定是出於保護公司及客人。

Chamath Palihapitiya質疑華爾街的五大問題（見圖）

    點擊圖片放大
    +4
    +3

你指，羅賓漢作為劵商，需要遵守很多金融法規，包括美國證券交易委員會（SEC）所要求淨資本要求及結算所的按金金額，公司需要存放很多資金於結算所，而當股份走勢極為波動時，所需的資金也會較波動。

他坦言，未曾看過市場的興趣如此集中在少數股票上，亦認同投資者能交易他們所想的股票。羅賓漢盤後亦表示，容許周五（29日）有限度買賣上述受限股票。另外，大型劵商盈透證劵（Interactive Brokers）亦針對GameStop、AMC及KOSS等股票的期權，只許平倉不許開倉，並限制買賣相關股票。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

美股 開倉 股票 期權 概念 金融 證劵

上一篇文章

【資金緊張】隔夜回購利率創兩年新高　拖累股市回落主因？

下一篇文章

【滔搏6110】股東折讓最多5%配股 滔搏失守配售股下限價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
工業貿易署請人 符合5大條件 能操流利普通話更佳 月入30,200元
工業貿易署請人 符合5大條件 能操流利普通話更佳 月入30,200元
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期
【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期
【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市
【2021部署】高盛預期今年逾7000億元北水買港股 建議留意5類股份 料19隻港股有望跑贏大市
【快手IPO】快手科技1024招股明日截飛你抽咗未？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024招股明日截飛你抽咗未？　認購前告訴你的五大不可不知