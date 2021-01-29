▲ 【BNO移民】居英簽證周日起可申請 約翰遜稱感自豪

英國放寬國民海外護照（BNO）持有人移民限制，周日（31日）起開放申請居留英國簽證，讓BNO持有人可與其近親申請在英國居住、就學及工作5年，再申請成為英國公民。英國首相約翰遜形容，對BNO移民計劃感到自豪。

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約翰遜（Boris Johnson）指：

「對於我們為香港BNO持有人，帶來可在英國生活、工作及安居的新途徑，而感到非常自豪。」 （I am immensely proud that we have brought in this new route for Hong Kong BN(O)s to live, work and make their home in our country）

約翰遜又指：

「我們會這樣做，是為了紀念我們與香港人民之間深厚的歷史聯繫及友誼，並且為了捍衛自由和自治，這兩項都是英國及香港都珍惜的價值觀。」 （In doing so we have honoured our profound ties of history and friendship with the people of Hong Kong, and we have stood up for freedom and autonomy – values both the UK and Hong Kong hold dear.）

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英國外相藍韜文則指出，英政府的立場一向清晰，不會對香港坐視不理，又形容會履行對香港人的歷史責任。

BNO持有人及其近親可在周日下午5時起，於於英國政府網站網上申請新簽證，並預約前往位於北角的申請中心，提供指紋以辦理手續。此申請方法，須於申請獲批後90日內到英國。

而在2月23日開始，BNO持有人及其近親則可透過手機應用程式「英國移民：身分檢查（UK Immigration: ID Check）」辦理手續。此申請方法，則沒有抵英的時間限制。

責任編輯：林嘉莉