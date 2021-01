【BNO移民】居英簽證周日起可申請 約翰遜稱感自豪

英國放寬國民海外護照(BNO)持有人移民限制,周日(31日)起開放申請居留英國簽證,讓BNO持有人可與其近親申請在英國居住、就學及工作5年,再申請成為英國公民。英國首相約翰遜形容,對BNO移民計劃感到自豪。

約翰遜(Boris Johnson)指:

(I am immensely proud that we have brought in this new route for Hong Kong BN(O)s to live, work and make their home in our country)

約翰遜又指:

「我們會這樣做,是為了紀念我們與香港人民之間深厚的歷史聯繫及友誼,並且為了捍衛自由和自治,這兩項都是英國及香港都珍惜的價值觀。」

(In doing so we have honoured our profound ties of history and friendship with the people of Hong Kong, and we have stood up for freedom and autonomy – values both the UK and Hong Kong hold dear.)