【遊戲驛站GME】Tesla馬斯克撐散戶　「沽空是個騙局」

▲ Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在Twitter表示，沽空是個騙局，撐散戶味濃。

網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」集合散戶力量齊齊「挾淡倉」，引發遊戲驛站GameStop（美：GME）上演「散戶屠鱷」，惟多間券商聯手出手禁買相關股票。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在Twitter表示，沽空是個騙局，撐散戶味濃。

圖看近期GME事件重點

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佩洛西：將全面審查GameStop挾倉事件【下一頁】

你不能賣掉你沒有擁有的房子 你不能賣掉你沒有擁有的汽車 但你可以賣掉你沒有擁有的股票嗎？ 這是廢話 –沽空是騙局 合法僅出於歷史的原因

馬斯克此前亦透過Twitter分享了一則呼籲大家一起購買GameStop股票的貼文連結，並簡短打上了一個字「Gamestonk」。此消息曾激發GameStop股價再急升。

多家券商出手限制交易GME 富途：「禁止開倉、僅可平倉」【下一頁】

事實上，Tesla 一直是沽空機構的對象。然而，Tesla股價不斷急升，淡友出動沽空Tesla股票均大幅損手。金析分析公司指出，除了沽空Tesla成為2020年最不賺錢的交易，沽空在家概念或科技股也是最無利可圖的的沽空。

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編輯：吳敏芳