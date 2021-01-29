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【遊戲驛站GME】Tesla馬斯克撐散戶　「沽空是個騙局」

股市 10:12 2021/01/29

分享：

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在Twitter表示，沽空是個騙局，撐散戶味濃。

網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」集合散戶力量齊齊「挾淡倉」，引發遊戲驛站GameStop（美：GME）上演「散戶屠鱷」，惟多間券商聯手出手禁買相關股票。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在Twitter表示，沽空是個騙局，撐散戶味濃。

圖看近期GME事件重點

    點擊圖片放大
    +4
    +3

佩洛西：將全面審查GameStop挾倉事件【下一頁】

你不能賣掉你沒有擁有的房子 

你不能賣掉你沒有擁有的汽車

但你可以賣掉你沒有擁有的股票嗎？ 

這是廢話 –沽空是騙局

合法僅出於歷史的原因

馬斯克此前亦透過Twitter分享了一則呼籲大家一起購買GameStop股票的貼文連結，並簡短打上了一個字「Gamestonk」。此消息曾激發GameStop股價再急升。

多家券商出手限制交易GME　富途：「禁止開倉、僅可平倉」【下一頁】

事實上，Tesla 一直是沽空機構的對象。然而，Tesla股價不斷急升，淡友出動沽空Tesla股票均大幅損手。金析分析公司指出，除了沽空Tesla成為2020年最不賺錢的交易，沽空在家概念或科技股也是最無利可圖的的沽空。

【朋友買左TVC扣稅心郁郁？投資TVC有咩好揀？】

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【Tesla股價】沽空Tesla去年蝕3100億 盤點5大沽空損手最多股票

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編輯：吳敏芳

股票 馬斯克 沽空 Tesla GameStop（美：GME）

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