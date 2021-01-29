【航空告急】機管局兩月內再發債15億美元起三跑 瑞銀：首引入美國境內投資者
Hot Talk 12:42 2021/01/29
機管局連續兩個月發行債券，最新發行10年期、30年期債券，集資15億美元（約117億港元），用於三跑工程和一般營運用途。機管局去年12月發行永續資本證券，同樣涉資15億美元。
機管局新發行10年期債券，規模為9億美元，票面息為1.625厘；30年期債券規模6億美元，票面息2.625厘。兩者與同年期美國國債差距為65基點、80基點，為機管局歷來發債中最低差距和孳息率。
是次債券發行聯合協調人包括瑞銀、美銀證券、滙豐、渣打銀行。
機管局12月為三跑發債集資117億元，可見【下一頁】
瑞銀全球投資銀行亞洲債務資本市場部副董事黃璟臻指，此次是機管局首次以美國144A 規則發行債券，讓美國境內投資者可以參與，令機管局的債券投資者基礎由亞洲、歐洲投資者，擴大至美國機構，而且機管局發債在全球機場營運者中，獲得最高的信貸評級。
他續指，發行30年期債券有助機管局更完整的收益曲線，成為日後融資的基準。
瑞銀全球投資銀行部副主席、大中華區總裁李鎮國補充，機管局頻頻出手是因為看準美國10年期國債處於極低位的機會，鎖定低息。
機管局10年期、30年期債券分別錄得4.9倍和6.8倍超額認購，亞洲投資者佔約6成、美國投資者逾3成。
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編輯：麥德銘