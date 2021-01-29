無邊的文字，引領我們走進一個無際的領域；在閱讀與思考間，創意、知識、想像等從不歇息地流動、交集、形塑……。誠品正式進駐屯門V city開設全港第6間分店，以【跨界流動．光影閱讀】為主軸，在款待心情與心境中，迎向綻放生命的全新世界。新店佔地逾8,000呎，內設綜合書區，誠品風格文具館及誠品兒童館，書種涵蓋面向廣闊，總藏書量高達43,000冊。店內空間設計揉合美學與光影，綜合書區設有全長近35米的閱讀長廊，配以天花蜿蜒的格柵設計，呈現出自由流動的概念；而書區末端超過20米闊的落地大玻璃引入和煦陽光，營造出極為愜意的閱讀環境，成為新界西指標性的文創聚所！

誠品書店屯門店已於2021年1月26日正式開幕，並非常榮幸邀請到「非常林奕華」藝術總監林奕華先生擔任藝文貴賓，分享他和誠品多年來的緣份。一眾主禮嘉賓主持剪綵儀式，標誌著誠品書店正式落戶屯門Vcity。

▲ 一眾主禮嘉賓主持簡單而隆重的剪綵儀式 [由左起] 香港誠品文化有限公司書店營運總監何朮楊先生、書店總監潘晃宇先生、「非常林奕華」藝術總監林奕華先生、新鴻基地產代理有限公司租務部助理總監霍穎茵小姐及香港特別行政區投資推廣署消費產品行業高級經理蔡麗恩小姐

開幕主題書單推薦

V city新店限定【打開這扇窗，世界從此不一樣】

閱讀的力量之所以無形而巨大，因它並非局限於文字的無限性，而是透過閱讀這扇窗，我們能夠接觸到無盡的世界，在閱讀的過程之中，我們不斷的進行思考、自我探索、開啟視野、涵養情緒、找尋共鳴……迎向充滿未知卻令人期待、寬闊而明亮的世界。《打開這扇窗，世界從此不一樣》主題展以哲學、文學、社會、歷史、心理等多個不同類別的書籍，讓你從過去到將來、從自我到社會，無邊界的窺探世界。

【閱讀，世界多角度】

文字引路，遊歷古今－想像未來之境，窺探充滿未知的世界。

▲ 《大轉折﹕百年科學匯流史， 扭轉人類文明的關鍵融合》 作者 | 彼得．沃森 出版 | 聯經出版公司 （售價：$193）

▲ 2030世界未來報告書》 作者| 朴英淑、傑羅姆．格倫 出版 | 高寶 （售價：$140）



【 閱讀，生命的重量】

閱讀承載生命，讓人重新審視自我－為生命重新導航，注入色彩，期待擁抱美麗新風景

▲ 《親愛的艾德華》 作者 | 安．納波利塔諾 出版 | 悅知文化 （售價：$133）

▲ 《沒有地圖的旅行》 作者| 格雷安．葛林 出版 | 馬可孛羅 （售價：$127）

誠品兒童館

從小激發探索力【兒童成長關鍵時期書籍 盡情吸收知識】

誠品兒童館從設計以至書籍及益智玩教具的選擇，均以激發兒童無盡探索力與想像力為主，兒童館天花上的 Infinity Rainbow 鐵軌火車裝置不單象徵着小朋友所擁有的多元無限創意想像，更表達出「流動探索」的意象。

為了促發兒童的探索力，館內設有約6,000種兒童讀物及近1,000款益智玩教具，精心經營六至十二歲的兒童讀物，讓他們在這成長的關鍵時期，能夠不設限地探索和吸收各領域的知識，而在書籍的選擇上，更挑選出多本「生命教育」及「情緒發展」類別的讀物，期盼在誘發孩子思考和吸收艱深難懂的道理同時，亦能讓家長從小教導孩子學習如何面對自己的情緒，拉近親子間的距離，彼此結伴成長。



【精選兒童讀物】

▲ 《等了100年的獅子》 出版 | 采實文化 （售價：$107）

▲ 《爺爺的天堂筆記本》 出版 | 三采 （售價：$100）

誠品風格文具館

新店獨家 文具主題展

【COLOR STUDIO 探索文具光譜】

一如以往地，文具館從多國搜羅高質素的多元精緻文具，新店進一步擴大事務品類文具的比例，首次引入以極簡美感搭配高度實用性見稱、靠細節及品質風靡日本文具圈的東京文具及事務用品品牌Delfonics。除此之外，文具館職人更提供貼心專業的創意包裝服務，讓人與人之間的贈禮成為幸福生活的重要傳遞。



為慶祝新店開幕，文具館特設【COLOR STUDIO 探索文具光譜】開幕主題展，讓每種元素都有屬於自己的光譜，而每個人均有個人專屬、能展現自我的色調。

【亮點商品】

▲ Delfonics 捲式筆袋 售價$149

收納方便的捲式筆袋共有7個寬度各異的口袋，可收納各種尺寸的物品。內附的上蓋能防止物品掉出，而束帶能根據不同的放置量做調節，美觀實用。

▲ Delfonics KUGEL 收納袋 售價$264

採用軍事等級高強度尼龍材質的收納袋體積細小，方便隨身攜帶。能裝入1.5公分厚度物品的透明口袋讓你對物品一目了然。

▲ LEUCHTTURM 1917筆記本 售價$135-170

德國百年品牌採用專門針對墨水鋼筆做了ink proof技術處理的「無酸紙」，備有多款尺寸和不同內頁款式，精美而實用。

期間限定禮品角【eslite café品味咖啡與生活】

eslite café以深木紋格調為主調，襯上鮮花及綠色植物，空間寧靜而舒適，最適合一邊品嚐咖啡，一邊欣賞從各地搜購回來的文具禮品，享受頃刻悠閒，自得其樂。在這裡，你能找到誠品首次引入、日本唯一擁有工廠的耐熱玻璃製造商——Hario的產品，利用耐熱玻璃的特性及發揮製造化學產品所培養出來的玻璃加工技術，開始製作虹吸式咖啡壺，並進入家用產品的領域，品牌現成為製造咖啡手沖壺的佼佼者。

【重點推薦】



▲ Bona琺瑯細口壺 售價$650

琺瑯材質耐酸鹼，不易沾污，木頭手把多次使用，也不易燙手，可以直接使用瓦斯爐及電磁爐。

▲ V60 簡易玻璃手沖咖啡套裝 售價$298

套裝包括V60玻璃製咖啡瀘杯和器皿，一次可沖泡3-4杯，簡易使用，入門必選。

新店優惠 1.26 (二) – 1.31(日)

【閱讀生光 限時回饋】

▪ 單筆折實消費滿HK$300，即可獲贈HK$100現金券

▪ 凡購買兒童讀物或玩教具商品滿HK$200，即可獲贈 hellorabbit & fox notebook 乙本

【喜閱共享 會員好禮】

【滿額贈】 新申辦白卡會員並綁定誠品人手機程式，即可獲得HK$20電子劵乙張，於優惠期間在店內

每消費滿HK$150即可使用乙張。

【升等優惠】 非會員或白卡會員只需單筆消費滿HK$800（原須消費滿HK$1,500），即可申辦金卡會員。

關於誠品書店屯門店

地址： 屯門V city MTR層M-6&7號舖

電話： 3419-1016

營業時間： 星期一 ~ 星期五：11:00 ─ 21:00；星期六 ~ 星期日及公眾假期：10:30 ─ 21:30

關於誠品

誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，至今已31年，共有43個據點。2012年起，誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。https://meet.eslite.com/hk/tc

關於誠品人HK手機程式

誠品香港首個手機應用程式「誠品人_HK」正式上線，為您提供便捷的行動會員服務，讓您隨時隨地分享閱讀、體驗生活之美！立即下載：https://meet.eslite.com/hk/tc/home/downloadapp

店鋪資料

【誠品銅鑼灣店】希慎廣場8/F - 10/F｜3419-6789

【誠品生活尖沙咀店】星光行2/F & 3/F｜3419-1088

【誠品生活太古店】太古城中心G/F及1/F｜3419-1188

【誠品生活荃灣店】愉景新城第一層1010-1013舖｜3419-6773

【誠品書店奧運店】奧海城3期地下高層UG55-58, 80-88號舖 | 3419-1035

【誠品書店屯門店】屯門V city MTR層M-6&7號舖 | 3419-1016

【誠品兒童館 期間限定店】K11 MUSEA B227舖 | 3419-1022

（資料由客戶提供）