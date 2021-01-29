  • 17°C
香港時間 : 2021129日 (五) 10:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】AMC盤後漲3成 擬再售股籌新資金、Robinhood周五恢復有限度交易

股市 09:48 2021/01/29

分享：

Robinhood周五恢復有限度交易，AMC盤後漲3成。

遊戲驛站GameStop（美：GME）及AMC院線（美：AMC）股價瘋狂，多間美股券商限制WSB（網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」）概念股買賣，Robinhood於周四限制GameStop及AMC交易，引起客戶憤怒，隨即於美股收市後「轉軚」，表示會在周五恢復上述股票「有限度買入」。

AMC周四收跌56.6%，惟盤後股價再大漲，曾升近5成，最新升幅收窄至31%。

GameStop盤後反彈近4成，券商聯手禁買後又轉軚，Robinhood允許有限度買入，請按【下一頁】

外媒引述知情人士表示，AMC院線正在探索籌集更多資金，包括通過潛在的股票發行，以抵禦新冠疫情。

AMC在周三（27日）才剛剛宣佈，完成合共6330萬股的股票出售，獲得資金3.05億美元。而此前AMC已表示，自2020年12月14日以來，已通過新的股權和債務資本獲得9.17億美元的資金。

GME曾跌穿200美元，David Webb發文料「接火棒」者承受泡沫爆破，請按【下一頁】

而在周四（28日），AMC表示Silver Lake及其他債權人決定將所持債券轉換為股票，預計將為公司減輕債務負擔6億美元。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】

相關文章：

【美股焦點】美國連鎖戲院AMC升兩成　獲逾9億美元融資避過破產危機　

美戲院商AMC尋求配股集資3.9億 以避破產

編輯：陳健婷

 

美股 AMC（美：AMC） GameStop（美：GME）

上一篇文章

【異動股】星島集團今早短暫停牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手科技IPO】快手周四截認購　錄近4900億孖展滙豐佔2000億、超額465倍（不斷更新）
【快手科技IPO】快手周四截認購　錄近4900億孖展滙豐佔2000億、超額465倍（不斷更新）
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【遊戲驛站GME】GME曾跌穿200美元　David Webb晚上發文　料「接火棒」者承受泡沫爆破
【遊戲驛站GME】GME曾跌穿200美元　David Webb晚上發文　料「接火棒」者承受泡沫爆破
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【新股IPO】微創心通醫療2160招股、今截孖展　孖展錄531億、超購211倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股、今截孖展　孖展錄531億、超購211倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄177.3億、超額認購96.2倍 機構投資者認購周五提早截止
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄177.3億、超額認購96.2倍 機構投資者認購周五提早截止