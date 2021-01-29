【美股焦點】AMC盤後漲3成 擬再售股籌新資金、Robinhood周五恢復有限度交易

▲ Robinhood周五恢復有限度交易，AMC盤後漲3成。

遊戲驛站GameStop（美：GME）及AMC院線（美：AMC）股價瘋狂，多間美股券商限制WSB（網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」）概念股買賣，Robinhood於周四限制GameStop及AMC交易，引起客戶憤怒，隨即於美股收市後「轉軚」，表示會在周五恢復上述股票「有限度買入」。

AMC周四收跌56.6%，惟盤後股價再大漲，曾升近5成，最新升幅收窄至31%。

GameStop盤後反彈近4成，券商聯手禁買後又轉軚，Robinhood允許有限度買入，請按【下一頁】

外媒引述知情人士表示，AMC院線正在探索籌集更多資金，包括通過潛在的股票發行，以抵禦新冠疫情。

AMC在周三（27日）才剛剛宣佈，完成合共6330萬股的股票出售，獲得資金3.05億美元。而此前AMC已表示，自2020年12月14日以來，已通過新的股權和債務資本獲得9.17億美元的資金。

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而在周四（28日），AMC表示Silver Lake及其他債權人決定將所持債券轉換為股票，預計將為公司減輕債務負擔6億美元。

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編輯：陳健婷