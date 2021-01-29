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【遊戲驛站GME】Facebook將討論股票買賣群組羅賓漢下架

股市 09:31 2021/01/29

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Facebook將討論股票買賣群組羅賓漢下架。

社交網站Facebook將討論股票買賣的群組羅賓漢（Robinhood Stock Traders）下架。這個群組有大約15.7萬人。

GameStop波動、券商聯手禁買　美國參眾議院委員會擬就GameStop舉行聽證會【下一頁】

該群組創建人指，周三收到Facebook通知要將群組下架，指群組違反FB政策，涉及成人性剝削（adult sexual exploitation），但透露沒有具體詳情。

GME「散戶屠鱷」後遺：WallStreetBets被Discord封殺【下一頁】

遊戲驛站GameStop（美：GME）上演「散戶屠鱷」，GME連日爆升後近一星期後尚未告終，導致沽空遊戲驛站的對沖投資機構要平倉止蝕離場。被視為引發散戶力量的網上討論區「r/WallStreetBets」成為市場關注，WallStreetBets在Reddit一度暫停開放，甚至被另一討論區Discord 下架。Disocrd指出，有關決定在WallStreetBets發現「仇視內容」，而非因為金融詐騙。

相關文章：【遊戲驛站GME】佩洛西：將全面審查GameStop挾倉事件

【遊戲驛站GME】多家券商出手限制交易GME　富途：「禁止開倉、僅可平倉」　　

編輯：吳敏芳

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