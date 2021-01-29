【港股市況】恒生指數半日反彈101點　騰訊、美團升逾3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股周四造好，道指升300點，港股今早承接反彈高開，恒生指數開報28826點，恒指高開275點，重上20天綫，早段曾升逾400點，其後升勢回順，恒生指數半日升101點，報28652點，成交1204億元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌2%。金融股向下，滙豐 （00005） 跌1%。

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焦點新聞︰

【快手科技IPO】快手孖展認購近4900億、超額465倍 今截孖展滙豐借出逾2000億孖展（不斷更新）

即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升101點，報28652點，成交1204億元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌2%。金融股向下，滙豐 （00005） 跌1%。

【11：41】港股中午收市前升約50點，報28600點。

【11：30】內地股市半日反覆向好，上證半日升0.2%；深證升0.5%；創業板指升0.5%。

【11：26】大市升幅再度收窄至百點，報28654點，升103點。

【11：24】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新升逾4%；小米 （1810） 升2%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%。

【11：11】港股升逾200點，報28773點，升222點，成交接近1000億元。

【11：11】小米 （01810） 升逾3%，報30.3元，早段曾高見30.7元。

【小米股價】雷軍：小米正式發佈隔空充電技術 小米升逾3%

【11：07】北京昭衍新藥擬下周進行上市前預演 計劃集資最多46億（第二版）

【11：05】港股最新升約150點，報28703點。

【10：57】恒大物業 （06666） 升逾11%，破頂高見17.46元。

【10：53】閱文 （00772） 續升5%，高見75.5元。

【10：45】小米 （01810） 升2%，高見30.7元。雷軍在個人公眾號表示，今日小米正式發布隔空充電技術，並率先在小米11上實現。

【10：38】友邦 （01299） 續跌1%，低見94.1元。

【10：32】期指率先轉跌，報28550點，跌6點。大市升幅收窄至約25點。

【10：30】九毛九 （09922） 升逾7%，破頂高見29.25元。

【10：21】心動公司 （02400） 升近兩成，破頂高見70.7元。

【10：19】阿里健康升逾3% 雲鋒基金減持阿里健康持股降至30%

【10：15】大市再升約160點，回升至28700點水平。

【10：09】大市升幅收窄至約50點，報28601點，20天綫得而復失。

【10：05】比亞迪 （01211） 最新倒跌1%，低見233.2元。

【10：03】ATMX中，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.8%，低見249.2元。

【10：00】玖紙 （02689） 升近2%，破頂高見12.9元。玖紙昨發盈喜，料截至去年底止六個月多賺不少於六成。

【盈喜】玖紙發盈喜料去年下半年多賺至少6成

【09：57】滙豐 （00005） 逆市跌1.2%；恒生 （00011） 跌1.1%；東亞 （00023） 跌近0.4%；中銀香港 （02388） 跌近0.9%。特首林鄭月娥表示，樂見滙豐在港繼續擴充業務，形容滙豐強大，是香港金融行業的重要部分之一。

【09：55】大市升幅進一步收窄至約155點，報28706點。

【09：45】保利協鑫 （03800） 升逾6%，高見2.41元；卡姆丹克 （00712） 升一成，高見0.86元。

【09：43】美臻集團 （01825） 續升逾六成，破頂高見0.186元。美臻集團公布，昨日一名屬獨立第三方的潛在買方已就潛在收購該集團重大權益而與該集團及其控股股東接觸並進行討論。

【09：40】中國白銀集團 （00815） 升逾6%，高見0.86元。Reddit引發的GameStop（美：GME）等挾空股效應令多間券商聯手限制有關交易，有用戶將目標由股票轉為貴金屬市場，並盯上了白銀。

【遊戲驛站GME】散戶視綫轉至貴金屬？白銀被睇中 現貨銀、白銀股急漲

【09：39】港股升勢回順，恒生指數升幅收窄至約265點，報28815點。

【09：38】滔搏 （06610） 跌近3%，低見12.7元，成交18.6億元。據外電引述交易文件顯示，鼎暉投資出售滔搏1.418億股，佔股本約2.29%，每股作價12.73元，比上日收市價折讓5%，套現18億元。

【配股潮】滔搏股東鼎暉投資傳折讓5%配股套現18億 曾跌逾7%

【09：36】國能國際資產 （00918） 續瀉七成，破底低見0.122元，成交621萬元。

【09：35】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見377元。

【09：31】大市早段升400點，回升至28900點水平。

【09：31】騰訊 （00700） 股價早段升逾4%，重上700元水平，高見714.5元。

【09：30】比亞迪 （01211） 升逾4%，高見247.2元。比亞迪最新公布，配售協議所載配售的全部先決條件均已達成 ，包括取得聯交所就配售股份於聯交所上市及買賣的批准，並於1月28日（周四）完成配售。

【配股潮】比亞迪正式完成配股 集資淨額298億元

【09：28】維他奶 （00345） 股價今早回吐4%，開報34.4元，成交159.7萬元。

【遊戲驛站GME】閱文、維他奶無消息炒升逾一成 能與GME相題並論？

【09：27】赤子城科技 （09911） 股價高開6.9%，開報2.79元，成交557萬元。截至2020年12月31日止年度，赤子城科技預期集團將錄得總收入約10.5億至13.5億元人民幣，按年增長150%至250%。

赤子城科技料去年總收入最多13.5億元人幣 股價升近7%

【09：24】比特幣重上至34000美元水平，火幣科技 （01611） 升近13%；雄岸科技 （01647） 升一成。

【09：20】恒生指數開報28826點，恒指高開275點。騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升2%；美團 （03690） 升近4%；至於阿里巴巴 （09988） 平開無升跌。

【09：13】期指高開306點或近1.1%，開報28862點。

【09：04】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，因有20億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放980億元人民幣。

【08：57】恒指黑期升244點，報28765點；道指期貨跌78點，報30429點。

【08：57】星島 （01105） 開市前公布短暫停牌。

【07：50】美准投資被禁中國軍工股直至5月 MSCI、富時羅素叫停剔出中廣核、浪潮國際

【07：30】港股ADR收報28977點，升426點或近1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報42.04元，升0.49元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報696.29元，升15.28元或2.2%。恒指夜期升420點，收報28976點，高水425點。

更多ADR收市︰

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美國上周首次申領失業救濟人數回落，帶動美股經歷上日急跌後，周四明顯反彈，道指一度勁彈逾640點，尾段升勢回順，收報30603點，升300點或0.99%；標指收報3787點，升36點或0.98%；納指收報13337點，升66點或0.5%。

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責任編輯︰梁浩碩