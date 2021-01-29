【港股市況】恒指黑期升244點　道指期貨跌78點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股周四造好，道指升300點，港股料可承接反彈︳大市若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開426點，恒指料開報28977點。滙豐 （00005） ADR折合報42.04元，升0.49元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報696.29元，升15.28元或2.2%。恒指夜期升420點，收報28976點，高水425點。

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即市走勢︰

【09：13】期指高開306點或近1.1%，開報28862點。

【09：04】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，因有20億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放980億元人民幣。

【08：57】恒指黑期升244點，報28765點；道指期貨跌78點，報30429點。

【08：57】星島 （01105） 開市前公布短暫停牌。

【07：50】美准投資被禁中國軍工股直至5月 MSCI、富時羅素叫停剔出中廣核、浪潮國際

【07：30】港股ADR收報28977點，升426點或近1.5%。滙豐 （00005） ADR折合報42.04元，升0.49元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報696.29元，升15.28元或2.2%。恒指夜期升420點，收報28976點，高水425點。

更多ADR收市︰

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美國上周首次申領失業救濟人數回落，帶動美股經歷上日急跌後，周四明顯反彈，道指一度勁彈逾640點，尾段升勢回順，收報30603點，升300點或0.99%；標指收報3787點，升36點或0.98%；納指收報13337點，升66點或0.5%。

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責任編輯︰梁浩碩