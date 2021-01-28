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【創科發展】科技園DT Hub開幕　冀建數據創科生態圈

科技 21:00 2021/01/28

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科技園指，數據技術中心位於將軍澳工業邨，鄰近數據中心及電訊商，有望發揮協同效應。 （楊匡然攝）

香港科技園公司(科技園公司)宣布位於將軍澳工業邨的數據技術中心（DT Hub）今日正式開幕，致力成為匯聚從事數據相關業務和科技企業的新基地， 以推動數據產業，促進香港整體經濟的多元及可持續發展。

科技園旗下金融科技中心啟用　促Fintech跨行業合作加快應用落地

科技園公司行政總裁黃克強表示，中心可以以數據等技術，協助各行各業數碼轉型。他另透露，公司將與物流服務供應商德鐵信可合作，打造亞洲首個跨行業、融合自動化及智慧物流服務的先進生產設施，預料設施有望於來年啓用。

配套針對需要　進駐企業獲支援

科技園指，新的數據技術中心可配合政府近年推動的再工業化，以支援行業數碼轉型、促進經濟多元化發展。中心為企業提供不同的技術配套設施，並可共同開發以數據為本的創新解決方案。科技園期望，中心可協助進駐的企業與從事數據相關業務的公司合作，長遠建立數據創科生態圈。

為配合不同企業的配套設施需要，中心亦有針對性的設計。「中心設有高樓底結構、升高地台及專用的電訊線管道，可按需要建立專線及暗光纖。同時，中心具備全港罕有的兩個獨立供電點，確保可靠大容量供電。」現時，進駐的企業可獲科技園不同的支援和服務，如獲得早期投資、技術、人才招聘及業務擴展支援。

已獲企業進駐　將發展10年計劃

現時，中心已獲盧米科技（LUMI Technology）、信興科技（Shun Hing Technology）及環速集團（Speedy Group）等進駐。信興科技董事總經理吳福強 表示，其公司將於中心協助初創企業，實現其創新意念。

科技園另透露，毗鄰中心的先進製造業中心（AMC）將於明年第二季開幕，為製造業提供了所需的高規格空間，支持業界善用科技升級。同時科技園亦宣布，與德鐵信可簽訂10年的獨家合作協議，支援企業高增值發展及定制生產的目標。

德鐵信可大中華區首席執行官Christopher Pollard認為，是次合作可協助不同行業的租戶促進其研發及生產活動，而設施內的供應鏈管理亦有助提升製造商及品牌商間的合作。

記者：楊匡然

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