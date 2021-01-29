▲ Robinhood據報動用至少數億美元備用信貸 此前禁用戶買入GameStop及AMC股票

外電引述消息人士報道，交易平台Robinhood Markets已動用部分與銀行的信貸額度。報道指，Robinhood至少動用了數億美元計的信貸額度，貸方包括摩根大通及高盛。跡象表明，近期股市劇烈動盪已給Robinhood造成壓力。

券商聯手禁買後又轉軚 Robinhood允許有限度買入【下一頁】

Robinhood於周四限制GameStop（美︰GME）及AMC（美︰AMC）交易，引起客戶憤怒。Robinhood於美股收市後「轉軚」，表示會在周五恢復上述股票「有限度買入」。

Robinhood行政總裁Vlad Tenev表示，限制購買股票是「艱難的決定」，又指Robinhood沒有流動性問題。

Robinhood於博客中表示，作為一家券商，有許多財務要求，包括美國證券交易委員會的淨資本要求和清算所存款要求，其中部分要求會因市場波動而發生變化，在當前環境下可能很顯著。這些要求的存在是為了保護投資者和市場，指有責任認真遵守這些規定，包括周四所採取的措施，也是為了這個目的。

法院文件顯示，客戶對其發出起訴，要求賠償因GameStop、黑莓（美：BB）、諾基亞（美：NOK）及AMC的交易中斷帶來的損失。

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責任編輯︰梁浩碩