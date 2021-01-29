【遊戲驛站GME】GameStop波動、券商聯手禁買　美國參眾議院委員會擬就GameStop舉行聽證會

▲ 【遊戲驛站GME】美國參、眾議院委員會擬就GameStop舉行聽證會

遊戲驛站GameStop（美：GME）近期股價大幅波動，美國眾議院金融服務委員會主席Maxine Waters表示，將召集一次聽證會，調查有關GameStop及其他股票的近期活動，重點是賣空、綫上交易平台、遊戲化及其對資本市場和散戶投資者的系統性影響。

圖解遊戲驛站GameStop GME事件來龍去脈

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聲明指，必須應對那些不道德行為直接導致近期市場動盪的對沖基金，研究整個市場以及對沖基金及其金融伙伴如何操縱市場以使自己受益，而其他人則為此付出代價。

另外，對於部分大平台限制GameStop等股票的交易，遭受到愈來愈多議員批評。即將出任美國參議院銀行業委員會主席的Sherrod Brown稱，該委員會將就「股市現狀」舉行聽證會。

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Sherrod Brown在聲明指，華爾街人只在自己受傷時才關心規則，指證券交易委員會（SEC）和國會是時候讓經濟服務於所有人，而不僅僅是華爾街。

將成為參議院銀行業委員會共和黨領袖的Pat Toomey表示，對Robinhood等平台限制股票交易感到不安，稱人們應該有按自己選擇做投資決定的自由。他又認為，監管部門和議應當本著謹慎的態度去審查與遊戲驛站股票交易相關的問題。

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網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets」集合散戶力量齊齊「挾淡倉」，率先引發遊戲驛站GameStop上演「散戶屠鱷」，及後AMC院線（美：AMC）、黑莓（美：BB）、Express（美：EXPR）等多隻被提及的股票也瘋炒。

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責任編輯︰梁浩碩