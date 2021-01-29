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【美股收市】道指彈300點 「挾空股」GameStop 瀉44%

股市 05:09 2021/01/29

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散戶「挾淡倉」風潮加劇部分股票波動，惟美國上周首次申領失業救濟人數回落，帶動美股經歷上日急跌後，周四明顯反彈，沽空爆炒股GameStop（美：GME）則先升後跌，挫逾4成。

道指一度勁彈逾640點，尾段升勢回順，收報30603點，升300點或0.99%；標指收報3787點，升36點或0.98%；納指收報13337點，升66點或0.5%。

麥當勞上季純利13.8億美元遜預期，但美國同店銷售急升5.5%，股價跌0.47%。蘋果首個財季純利大增29%勝預期，股價回吐3.5%。

備受關注的沽空概念股周四股價普遍急瀉，多間證券商陸續限制相關股份交易，眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)周四表示，白宮政府正在審視有關狙擊沽空機構一事，國會也將介入調查GameStop股價波動事件。GameStop挫44%，盤中觸發至少第8次熔斷。摩根士丹利行政總裁James Gorman預期相關炒作難以持續之餘，更指這些散戶最終將面對「當頭棒喝」。
另一方面，在白宮與兩黨議員舉行會談之際，佩洛西表示，眾議院下周將繼續推進一項議程，使民主黨在沒有共和黨支持的情況下，通過新冠紓困救助法案。

美國勞工部公布，上周首次申請失業救濟人數達84.7萬人，按周減少6.7萬人，市場預期為87.5萬人，數據創4個月新低。

美匯先升後回落，企穩90關口 ; 黃金期貨收跌0.4%，報1837.90美元。紐約3月原油期貨跌0.96%，報52.34美元。

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責任編輯：柯志宏

蘋果（Apple，美：AAPL） 失業 美股 佩洛西 黃金期貨 道瓊斯工業平均指數 沽空 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 白宮

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