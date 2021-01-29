【變形輪椅】助長者殘疾人士便利出入　城大生團隊研發　融機械人技術

▲ Albacastor Technology Limited製造出產品原型變形輪椅「Horizon」，計劃在今年內在本地安老院舍頤和園護老中心完成先導測試。（李彥煒攝）

香港城市大學工學院生物醫學工程學系博士生林華盛，多年前目睹殘疾人士因無法自行上的士，司機疾馳而去的慘況，決心以自己專業知識，研發可變形輪椅，方便殘疾人士靈活地到不同場所。及後林就與另外兩位香港城市大學工學院機械工程學系畢業生，陳子龍以及張永康籌組公司Albacastor Technology Limited，以完成多年夢想。

林華盛及團隊以MIT Hong Kong Innovation Node為研發基地，用約半年時間，製造出變形輪椅「Horizon」。林表示，變形輪椅融合機械人技術，能協助醫院護士或護老院員工，幫助病人及長者「過床」。林指出，觀察到不少醫護院舍及醫院，需要大量人手負責協助病人「過床」，或帶領病人到不同房間做檢查。「如有自動化機械人幫助，將能節省不少人力資源。」

＞＞＞【網絡安全】網絡勒索軟件攻擊致IKEA突然停業 專家：宜即時向有關機構通報

＞＞＞【華為動向】華為宣布法國設立5G設備工廠 無懼歐美國家打壓

該公司財務總監張永康表示，有統計顯示，2025年醫療機械人市場規模預可達21億美元。但他補充，綜觀全球，醫療機械人火熱，亦有醫護輔具，但醫護用途的機械人在市場中則未有聽聞。「我們不單做醫療用機械人，而是要做醫護機械人。」

自動化技術節省人力資源

林華盛表示，該變形輪椅已經來到第三代。「輪椅有六個輪子，能夠穩定地輔助病人移動，而且有輪椅床上有輸送帶，能幫助病人『過床』。」唯他亦指出，雖然「過床」速度看似較慢，但目的是以病人及用戶的安全作考量，未來通過各種測試及收集用戶回饋後，會再作調整及改良。

▲ Albacastor Technology Limited行政總裁林華盛（左一）表示，觀察到不少醫護院舍及醫院，需要大量人手負責協助病人「過床」，或帶領病人到不同房間做檢查，如有自動化機械人幫助，將能節省不少人力資源。（李彥煒攝）

廣招AI技術人才

據了解，變形輪椅Horizon方案包含兩部分。「一部分是硬件變形輪椅，另一部分則是軟件，即控制變形輪椅的核心大腦。」林解釋，現時輪椅裝有感應器，能偵測病人、用戶的骨骼，幫助輪椅調節到適合用戶的身高以及骨骼等而使用。他解釋，公司目前正研發背後的雲端管理系統，並加入更多電腦視覺、AI、自動駕駛等技術，未來變形輪椅可在醫院或院舍範圍，接送病人到不同樓層以及「過床」。

林透露，變形輪椅的硬件研發及製造皆由自己與陳子龍以及張永康負責，因為都是工程學系出身，但背後的雲端系統研發，就屬於軟件工程。「最近就透過創科局以及城市大學幫助，招募到不少在AI、電腦視覺（computer vision）等技術方面的人才加入公司成為實習員工，未來會在該技術研發方面聘請更多全職員工。」

▲ 目前Albacastor Technology Limited研發的變形輪椅，就與本地安老院舍頤和園護老中心合作，準備在2個月內做到現場環境測試。（李彥煒攝）

目前該公司得到由城市大學以及科學園的資助額約30萬元。該公司執行董事陳子龍表示，公司正積極申請各方面資助。「希望今年能成功進入科學園的科技創業培育計劃（Incu-Tech）。」

林華盛表示，今年將會以B2B模式發展，先從安老院舍入手，及後再推展到醫院，最後才會將方案以B2C方式推廣至零售市場。「目前公司就與本地安老院舍頤和園護老中心合作，準備在2個月內做到現場環境測試。」陳子龍表示，希望能在今年內完成先導計劃，並在稍後的樂齡技術展覽上展示公司的最新方案，讓更多人了解公司的產品及服務。

＞＞＞【機迷熱話】傳任天堂新一代主機命名為「Super Switch」 有望本年内亮相

記者：李彥煒